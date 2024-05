Max presenta Furia, su nueva serie original con Candela Peña, Carmen Machi, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro

MADRID, 9 May. (CulturaOcio) -

Candela Peña, Carmen Machi, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro son las protagonistas de Furia, la nueva serie original de Max. La ficción creada y dirigida por Félix Sabroso, responsable de títulos como La isla interior o El tiempo de los monstruos, esta producción española de ocho episodios comenzará su rodaje en las próximas semanas y se espera que llegue a la plataforma en 2025.

"Ha sido un proceso de escritura muy largo, de casi dos años. Y para mí era fundamental, y estábamos todos en la misma línea, que necesitábamos un casting icónico, espectacular y muy poderoso", afirmó Sabroso en el marco del acto de presentación de Max, el renovado servicio de streaming de Warner Bros. Discovery que se lanzará en los primeros países europeos, entre ellos España, el 21 de mayo.

Furia es, en palabras de su creador "una sátira contemporánea y realista sobre el mundo que nos está tocando vivir y cómo estas mujeres se enfrentan a toda esa realidad desde dentro y desde fuera". "Nos habéis llamado icónicas, lo que va a ser icónico es lo que ha escrito Félix, que es absolutamente extraordinario, que es lo mejor que he leído en muchísimo tiempo", apostilla Poza que adelanta que cada una de las protagonistas tiene un capítulo en el que tiene más peso "y del que tiene que ser más responsable" y luego sus historias se cruzarán.

"Está escrito por y para ellas. Como una especie de regalo de vuelta porque siempre he sentido a las actrices como mias aliadas. En todos mis proyectos he estado apoyado por buenas actrices y han sido fundamentales para que los proyectos caminasen bien. Y entonces esto es una manera de devolverselo. He escrito para que cuando lo leyeran no pudiera decir que no", explica Sabroso. "Lo que ha escrito Félix es un regalo para nosotras", afirma Castro.

Las protagonistas de Furia, explican sus protagonistas, son "son mujeres atrapadas por un sistema que las asfixia" y "grandes equivocadas". "En muchas de sus reivindicaciones, como dice Félix, tienen mucha razón, pero al mismo tiempo son grandes negadoras de la realidad. Eso es algo que nos pasa a todos que es muy difícil sostenerse dentro de este sistema", expone Poza, que asegura que "cada una representa un aspecto del sistema en el que estamos todos atrapados".

"Todas viven en un estado de furia, contenida y a medida que avanza cada capítulo, en algún momento va a estallar y va a estallar de una manera salvaje" "Y el estado de furia no es fácil de mantener todo el tiempo", apostilla Roth que afirma que los personajes de 'Furia' "no son ejemplo de nada". "Son criaturas que están rotas intentando ver cómo se vive en este mundo en el que vivimos ahora", sentencia.

LAS JOKERS IBÉRICAS

"Furia es un relato contemporáneo donde, en un mal día o en el mejor de ellos, cinco mujeres en situaciones límite sacan a la justiciera que llevan dentro, en plan 'jokers ibéricas'. Aunque, ni ellas mismas se salvarán de la mordida de este dibujo donde el egoísmo, los intereses por encima de las emociones y la locura colectiva son algunos de los colores de una furiosa sátira realista", amplía Sabroso en un comunicado remitido por Max.

"Max afronta su nueva andadura con Furia, confirmando su apuesta firme para la ficción. Gracias a la mirada de Félix Sabroso y su extraordinaria capacidad de manejar el equilibrio entre el drama y la comedia, unido a la oportunidad de reunir por primera vez a cinco actrices icónicas y con un extraordinario talento, estamos seguros de que este relato apasionante conectará con el público", comenta Alberto Carullo, vicepresidente de MAX Local Original Production Iberia & Italy.

"Furia es un retrato contemporáneo de cinco mujeres: cinco personajes femeninos que lideran este drama sorpresivo, realista e intenso. Cinco mujeres dispuestas a todo ante situaciones límite como extorsión, opresión, engaño, exclusión o manipulación en un único universo compartido, contemporáneo, articulado alrededor de cinco conflictos que se desarrollarán como un efecto mariposa, uno como consecuencia del otro. Así hasta llegar a catarsis compartidas. Un retrato caleidoscópico del momento social actual con altas dosis de ironía y humor", reza la sinopsis oficial de Furia, que estará compuesta por ocho episodios de 25 minutos cada uno y llegará a Max en 2025.