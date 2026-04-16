Matt LeBlanc, Joey en Friends, tiene nueva serie - CONTACTO

MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

Matt LeBlanc, quien diera vida al carismático Joey Tribbiani en Friends (y en el fallido spin-off del personaje), protagonizará una nueva serie para CBS. La ficción supondrá el regreso del actor a la cadena estadounidense, donde hace una década empezó a emitirse Un hombre, un plan, comedia en la que encarnaba a un padre de familia.

Según recoge ScreenRant, la CBS ha anunciado que el intérprete protagonizará una serie provisionalmente titulada Flint. Esta seguirá la historia de "un detective de la policía de Los Ángeles agotado que, a punto de jubilarse, se ve sorprendido cuando la ciudad le obliga a prolongar su servicio cinco años más. Decidido a que lo despidan, incumple las normas y desobedece las órdenes, lo que, para su consternación, lo convierte en un policía aún mejor".

Por el momento, la cadena, que de recibir luz verde cuenta con la serie como parte de su programación para la temporada 2027-2028, ha encargado la formación de una sala de guionistas a Evan Katz (24: Vive otro día, 24: Legacy). LeBlanc está vinculado al proyecto como protagonista y productor ejecutivo en caso de que siga adelante.

DE FRIENDS A UN HOMBRE, UN PLAN: LA CARRERA DE LEBLANC MÁS ALLÁ DE JOEY

El actor saltó a la fama por su papel en Friends, donde dio vida a Joey a lo largo de una década, durante sus 10 temporadas, papel que le valió tres nominaciones a los premios Emmy. El mismo año que terminó la comedia se estrenó Joey, un spin-off centrado en el personaje de LeBlanc que, pese al éxito de la serie original, no logró convencer al público y se canceló en su segunda temporada, dejando sin emitir ocho episodios que desde el año pasado pueden verse en YouTube.

De 2011 a 2017, el intérprete dio vida a una versión ficcionalizada de sí mismo en la serie de Showtime cocreada por David Crane (uno de los responsables de Friends), Episodes y que le valió otras cuatro nominaciones a los Emmy y un Globo de Oro a mejor actor principal en serie de TV comedia o musical.

LeBlanc también dio vida a Adam Burns, un profesional de la construcción que empieza a pasar más tiempo con sus hijos cuando su mujer decide volver a trabajar en las cuatro temporadas de Un hombre, un plan, serie emitida entre 2016 y 2020.