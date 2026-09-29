MasterChef Junior da el salto a Disney+, que pone fecha de estreno a su duodécima temporada

MasterChef Junior da el salto al streaming con su duodécima temporada en Disney+, que ya tiene fecha de entreno - DISNEY+

MADRID 29, (CulturaOcio)

MasterChef Junior España inicia una nueva era tras 13 años y 11 temporadas de éxito en televisión. La duodécima edición del emblemático concurso culinario se estrenará el 18 de diciembre en Disney+, con una temporada de cinco programas que culminará en una gran final el 6 de enero.

En esta ocasión, 16 aspirantes de entre 8 y 12 años competirán por el trofeo que acreditará al ganador. El triunfador recibirá un premio de 12.000 euros y un curso formativo en el prestigioso Basque Culinary Center, el cual podrá disfrutar junto a un acompañante.

La producción, realizada en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), introduce una gran novedad: esta edición apostará por dos grandes pruebas culinarias por gala, en lugar de las tres habituales. También trae consigo nuevas oportunidades creativas, con episodios temáticos y pruebas inspiradas en el universo Disney.

A pesar de este cambio y de su salto al streaming, el formato mantiene intactos los elementos que lo han convertido en un referente del entretenimiento familiar durante más de una década. Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, destaca que la plataforma es el "socio natural" para el formato, ya que comparten valores esenciales como "el compañerismo, la creatividad, el trabajo en equipo y el respeto".

Por su parte, Sofía Fábregas, Vicepresidenta de Producción Original de Disney+ España, ha declarado que apuestan por "formatos profundamente conectados con las audiencias nacionales, con una gran vocación familiar y capacidad para reunir a distintas generaciones alrededor de una experiencia compartida".