Mask Singer vuelve a Antena 3 con los fichajes de Juan y Medio, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre

MASK SINGER 5 - ATRESMEDIA / ANTENA 3

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

La quinta temporada de Mask Singer: adivina quién canta llegará próximamente a Antena 3. En esta nueva edición, Arturo Valls seguirá siendo el maestro de ceremonias del show televisivo al que se incorporan Juan y Medio, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre. Estos tres nuevos fichajes integrarán el equipo de investigadores junto a Ana Milán, que seguirá una temporada más.

Mask Singer 5 regresará con nuevas máscaras que tendrán un claro objetivo: intentar salvaguardar sus identidades y evitar que sean reveladas cuando se suban al escenario.

La nueva edición contará además, según ha informado Atresmedia en un comunciado, con investigadores invitados que ayudarán a Y Medio, Lorenzo, Mián y a Izaguirre a intentar adivinar la identidad de los participantes.

MASK SINGER 5: DOBLE DESENMASCARAMIENTO Y WILD CARDS

Esta quinta edición promete importantes novedades y giros en la mecánica que sorprenderán al espectador. La gran novedad es que, por primera vez, todas las galas contarán con un doble desenmascaramiento.

Además, a las 12 máscaras principales que llegarán al programa divididas en dos grupos, se sumarán las Wild Cards. Se trata de seis nuevas máscaras que intentarán incorporarse a la competición a medida que avance el programa. Pero, a diferencia de otras temporadas, deberán enfrentarse entre ellas para lograr las plazas que quedan libres. Esta vez no tendrán un pase directo al programa.

En Mask Singer 5 también llegará 'El QR de las máscaras', una nueva dinámica con la que los investigadores tendrán acceso a pistas sobre las identidades de los participantes.

Se mantiene un año más el botón delatador que podrán usar en caso de no tener ninguna duda sobre la identidad de la máscara. De acertar, la máscara tendrá que descubrir su identidad en el momento, pero si fallan, los investigadores recibirán un castigo.