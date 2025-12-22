Mark Hamill, el fantasma de Bob Esponja: Una aventura pirata: "Ser el antagonista es muy divertido" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 22 Dic. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

El universo de Bob Esponja regresa a la gran pantalla con Bob Esponja: Una aventura pirata, dirigida por Derek Drymon y que se estrena en cines el próximo 25 de diciembre. La nueva película animada propone el mayor viaje cinematográfico vivido hasta ahora por los habitantes de Fondo de Bikini y sitúa en el centro de la historia al mítico Holandés Errante, con la inconfundible voz de Mark Hamill en la versión original de la cinta.

Basada en la popular serie creada por Stephen Hillenburg, el filme nos muestra a un Bob Esponja decidido a demostrar que ya es un "tío grande" y a seguir al legendario pirata fantasma para probar su valentía ante el señor Cangrejo. Esa decisión lo llevará a una aventura marítima sin precedentes, rumbo a las profundidades más remotas del océano, donde ninguna esponja ha llegado jamás.

Para Mark Hamill, dar vida al Holandés Errante ha sido una experiencia muy gratificante. "Soy fan de la serie desde siempre. Lleva en antena 26 años y es divertidísimo poder interactuar con personajes que conoces de toda la vida", señala el actor en una entrevista concedida a CulturaOcio.

"Además, interpretar al antagonista es muy divertido, porque voy completamente en serio. Ellos son los payasos y ahí hay un contraste muy bonito", afirma. El intérprete destaca también el trabajo en cabina junto a Tom Kenny, voz de Bob Esponja en la versión original: "¿Quién conoce mejor a Bob Esponja que Tom? Está ahí para guiarte si tienes alguna duda. Me sorprendió y me encantó que estuviera presente", cuenta Mark.

UNA PELIGROSA AVENTURA

En esta nueva aventura, Bob Esponja se enfrenta a una tentadora promesa. Según detalla Tom Kenny, "Bob Esponja quiere crecer. Piensa que, si crece, le sucederán cosas maravillosas y su vida será mucho mejor, más divertida y emocionante". El Holandés Errante le ofrece esa oportunidad, pero a cambio de un trato con un alto precio* "Parte de ese precio es que Bob Esponja tiene que separarse de su mejor amigo, a quien el Holandés Errante considera un obstáculo", explica el actor.

Ese mejor amigo es Patricio, que vuelve a ser clave en la historia. Bill Fagerbakke, quien presta su voz al personaje, subraya que "Patricio se siente muy a gusto cuando está ahí para Bob Esponja". En esta ocasión, añade, "Bob Esponja es quien lleva la batuta y Patricio está encantado de seguirle el juego", dentro de una dinámica que se enriquece con la presencia del villano. "El Holandés Errante de Mark es malvado y retorcido de una forma casi operística y, al mismo tiempo, está desesperado", concluye Bill.

Clancy Brown, Rodger Bumpass, Carolyn Lawrence, Mr. Lawrence, George Lopez, Isis "Ice Spice" Gaston, Arturo Castro, Sherry Cola y Regina Hall completan el reparto de voces en la versión original de la película.