En marcha la serie sobre el rodaje de El Padrino

ViacomCBS está preparando el relanzamiento de CBS All Access, que pasará a llamarse Paramount+ en 2021. El servicio de streaming se centrará en ofrecer contenido original, y su gran apuesta será una serie basada en el rodaje de El padrino.

ViacomCBS lanzará The Offer, serie con guion basada en la experiencia de Al Ruddy como productor de El padrino. La ficción de 10 episodios contará con Michael Tolkin y Leslie Greif como guionistas y productores. Ruddy también ejercerá como productor.

La serie relatará los entresijos de la producción y rodaje de la mítica película dirigida por Francis Ford Coppola basada en la novela de Mario Puzzo y protagonizada por Marlon Brando y Al Pacino. El Padrino es uno de los filmes más aplaudidos de la historia del cine, cuyo rodaje no fue un camino de rosas, pero que finalmente se convirtó en un éxito de crítica y público alzándose con tres premios Oscar y dando lugar a una trilogía legendaria.

La compañía ha anunciado cuatro series originales más. Lioness, drama de espías creado por Taylor Sheridan, gira en torno a un programa real de la CIA. El protagonista es un joven marine reclutado para hacerse amigo de la hija de un terrorista y acabar con la organización desde dentro.

Por su parte, MTV's Behind the Music - The Top 40 ofrecerá una visión cercana de los 40 artistas más grandes de todos los tiempos. La cadena también ha apostado por el true crime con la serie documental The Real Criminal Minds. El último proyecto que ha anunciado es un revival de The Game.

Con este cambio de imagen la compañía pretende facilitar el acceso a su enorme volumen de contenido, que incluye producciones de Comedy Central, MTV, Nickelodeon y Paramount Pictures. La plataforma también tiene intención de probar suerte en otros países y llegará a Latinoamérica y al mercado nórdico en 2021.

En total, Paramount+ tendrá un catálogo de más de 30.000 capítulos de televisión y películas. Actualmente CBS All Access cuesta 5,99 dólares al mes con anuncios y 9,99 dólares sin publicidad. La compañía no ha revelado si el precio variará tras su cambio de nombre.