El mago del vino, docuserie sobre el enólogo español Raúl Pérez, llega a Cuatro

El mago del vino, docuserie sobre la vida y la trayectoria del enólogo español Raúl Pérez, llega a Cuatro - MEDIASET

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Este lunes 13 de julio a las 23:00 horas, Cuatro estrena El mago del vino, una docuserie que sigue la vida de Raúl Pérez, el enólogo y viticultor que alcanzó la mayor puntuación de la gran guía del vino.

Dirigida por el documentalista David Moncasi, al frente de producciones como Paquita y todo lo demás, esta docuserie de cuatro episodios ofrece una mirada íntima y reveladora sobre la vida y el trabajo de Pérez quien, con más de 200 vinos y un 100 puntos Parker en su trayectoria, entiende el vino como una forma de vida.

El documental cuenta con los testimonios de diversos expertos en vinos, como el periodista Pepe Ribagorda, y la participación de bodegueros como Dirk Niepoort y catadores como Tim Atkin y Luis Gutiérrez.

RAÚL PERÉZ, DOS VECES MEJOR ENÓLOGO DEL MUNDO

La docuserie muestra el emocionante momento en el que el viticultor y enólogo leonés presenta La Muria a los expertos de la prestigiosa guía Parker y cómo, inesperadamente, logra obtener los anhelados 100 puntos, un reconocimiento que cambiará su vida y que conseguirá en dos añadas: 2021 y 2023.

A pesar de su extraordinaria habilidad para crear un amplio abanico de vinos diferentes cada año, la creación de La Muria fue uno de los retos más ambiciosos del enólogo. Es un Mencía elegante y de gran complejidad, procedente de una pequeña parcela del Bierzo situada a 1.050 metros de altura, y consiguió lanzarlo al mercado tras varios años de sacrificio.

Elegido en dos ocasiones como mejor enólogo del mundo, Raúl Pérez produce más de 200 vinos en el pequeño municipio leonés de Valtuille de Abajo, que cuenta con 70 habitantes y 13 bodegas.