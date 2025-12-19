Luis Tosar se enfrenta a su hija neonazi en el tráiler de Salvador, que fija fecha de estreno en Netflix - NETFLIX

MADRID, 19 Dic. (CulturaOcio) -

Salvador, serie protagonizada por Luis Tosar y Claudia Salas, llegará a Netflix el 6 de febrero de 2026. La ficción, creada por Aitor Gabilondo, ha lanzado un primer avance, que adelanta el infierno al que tendrá que hacer frente el ya atormentado protagonista cuando descubre que su hija se ha unido a un grupo neonazi.

"Desde aquella noche me persigue mi pasado, mis errores, su recuerdo pero, sobre todo, me persigue una verdad", proclama en el avance Salvador, el personaje de Tosar, que lucha por dejar atrás su pasado con el alcohol y reparar la relación con su familia.

Así, Salvador se verá envuelto en una frenética espiral de violencia cuando se entera de que su hija Milena (Candela Arestegui) pertenece a un grupo ultra, los White Souls, del que también forma parte Julia, el personaje de Claudia Salas.

"Salvador cuenta la historia de un padre que descubre que su hija pertenece a un grupo neonazi, al que tiene que acercarse para intentar rescatarla y comprender qué la ha llevado hasta ahí. Durante un enfrentamiento violento pactado entre los aficionados radicales de dos clubes de fútbol, Salvador Aguirre, conductor de ambulancias, rescata herida a su hija Milena, miembro del grupo ultra, que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que siempre trató de inculcarle", reza la sinopsis oficial de la ficción.

Completan el reparto de la serie, compuesta por ocho episodios, Leonor Watling, Fariba Sheikhan, Patricia Vico, César Mateo, Alejandro Casaseca, Marco Marini y Lucas Ares, entre otros.

Salvador está creada por Aitor Gabilondo, responsable de series como Patria o Entrevías, que también ejerce como productor ejecutivo y firma el guion junto a Joan Barbero y Anna Casado. Daniel Calparsoro se pone al cargo de la dirección, con Tommie Ferreras como director de fotografía y Ricardo Rocca como responsable de coordinación de especialistas.