Lucifer: Todas las canciones genial del episodio musical

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

El segundo episodio de la segunda parte de la quinta temporada de 'Lucifer' se ha convertido ya en uno de los más emblemáticos de la serie de Netflix. Los fans lo esperaban con ansias desde que pudieron ver un breve vídeo de adelanto de este capítulo especial musical en la DC FanDome. El Diablo de Tom Ellis muestra sus habilidades para el baile y el canto con una entrega única.

Titulado 'Bloody Celestial Karaoke Jam', el episodio muestra cómo Dios provoca que todo el mundo comience a cantar. Mientras Lucifer lucha con su padre en la Tierra, hay varios momentos en los que los personajes comienzan a cantar, específicamente para reflejar lo que está sintiendo emocionalmente.

Y, claro, para ello, los creadores han aprovechado para crear una tracklist especial con los temas que son los que le dan ese toque único al episodio.

1.- CHRIS ISAAK - WICKED GAME

Tras lo sucedido en el anterior episodio, titulado 'Family Dinner', este capítulo comienza con Lucifer, visiblemente emocionado, tocando el piano el tema 'Wicked Game'. Una canción ideal para la situación que vive el ángel caído, pues narra una historia de amor que, a largo plazo, traerá problemas, como los que tienen Lucifer y Chloe.

2.- QUEEN - ANOTHER ONE BITES THE DUST

Cuando Lucifer se une a Chloe y a Ella para investigar el caso de un árbitro asesinado, comienza a notar que algo anda mal. Cuando Ella comienza a bailar, todo el mundo en el campo le sigue y cantan 'Another One Bites the Dust', debido a la muerte del colegiado. De hecho, esta secuencia tiene un momento surrealista, cuando la propia víctima canta antes de volver a estar muerta.

3.- THE POLICE - EVERY BREATH YOU TAKE

Lucifer y Chloe interrogan a un estudiante, J.J., el cual envió un email amenazante al árbitro asesinado. La madre del joven declara que es un chico imposible, sin futuro alguno pues no sabe qué quiere hacer con su vida. Cuando Lucifer le pregunta cuáles son sus planes de futuro es cuando él y la madre entonan 'Every Breath You Take' de The Police.

4.- MIX DE BAD TO THE BONE Y NO SCRUBS

Mientras Ella lucha por evitar fijarse en hombres malos, Mazikeen quiere que ella lo acepte. Es aquí donde se cantan dos temas distintos, 'Bad to the Bone', de George Thorogood & The Destroyers, lo entona Maze, mientras que Ella canta 'No Scrubs', de TLC. Ambas canciones narran los diferentes enfoques que ven sobre la vida sentimental de la mujer.

5.- FINGER POPPIN' WALLERS - HELL

Después de que Dan conoce al padre de Lucifer y descubre que se había acostado con la exesposa de Dios, el detective se siente abrumado. Llega a pensar que eso significa que irá al infierno, así tanto él como todo el bar LUX comienzan a interpretar 'Hell', de Finger Poppin' Wallers.

6.- GROVER WASHINGTON JR. - JUST THE TWO OF US

Linda y Amenadiel comenzaron a barajar la posibilidad de que Charlie no era un bebé angelical, después de todo. Esto los lleva a dar un paseo por el parque, dando inicio a la canción 'Just the Two of Us', de Grover Washington Jr.

7.- NAT KING COLE - SMILE

Hacia el final del musical, Dios intenta acercarse a Chloe, lo que hace que Trixie cante 'Smile', cuya versión más conocida es la de Nat King Cole. Por otro lado, su madre reflexiona sobre la situación actual con Lucifer. A pesar de que querer intentarlo, Dios no puede seguir adelante y se marcha.

8.- LOS MISERABLES - I DREAM A DREAM

El musical concluye con Lucifer y Dios teniendo una conversación completamente sincera, con el primero expresando su enfado por la manera en la que su padre lo trató. Esto los lleva a cantar 'I Dreamed a Dream', del musical 'Los miserables'.