Lorena Iglesias necesita ser joven en el tráiler de Millennial Mal, nueva serie original de Filmin - FILMIN

MADRID 27 (CulturaOcio)

Lorena Iglesias es la creadora, protagonista y directora de Millennial Mal, la nueva serie original de Filmin que llegará a la plataforma el próximo 30 de junio. Y de cara a su lanzamiento, el servicio de streaming ha lanzado el primer tráiler que muestra cómo su protagonista, Judith, necesita desesperadamente rejuvenecer... o al menos aparentarlo.

El adelanto, de menos de un minuto de duración, arranca con la carta que pondrá la vida de Judith, una bibliotecaria de 42 años a la que da vida Iglesias, patas arriba: ha recibido por error una suculenta beca de la universidad pero de la que solo podrá disfrutar si acredita que es menor de 30 años.

"¿Queréis disfrazarme de joven?", pregunta incrédula la protagonista. "No, queremos convertirte en joven", replica decidida el personaje encarnado por Victoria Oliver, una de las compañeras de universidad de Judith que la ayudarán en su cambio radical de imagen.

"Millennial Mal sigue a Judith, una bibliotecaria en paro de 42 años que tiene que volver a la universidad para cobrar una beca que le conceden por un error burocrático. Atrapada en los códigos del mundo universitario -fiestas, outfits, miedo al cringe...-, y con el fin de ocultar su edad, se somete a un cambio de imagen ideado por dos veinteañeras, lo que hará que acabe creyéndose su propio personaje.

Desde su aparición en una fiesta, Judith se vuelve un personaje imposible de ignorar: un imán incómodo que despierta risa, identificación y rechazo al mismo tiempo. Entre cruces generacionales, situaciones absurdas y mucha adrenalina, la serie propone una comedia actual, fresca y provocadora, que se ríe de sí misma y que cumple esa fantasía compartida de volver a empezar, incluso cuando ya no es el momento 'correcto'", adelanta la sinopsis oficial de la comedia compuesta por cinco capítulos 30 minutos de duración.

"Siempre he envidiado a los Z. Cada día pienso al menos una vez, 'ojalá haber sido joven ahora'. Los centennials son autodidactas, empáticos, fluidos, emocionalmente despiertos...", dice Iglesias señala la ausencia de unos objetivos fijos en las personas de su generación: "Al cumplir 38 años empecé a darme cuenta de que mucha gente de mi edad, cercana a los 40, no daba pasos significativos en su vida en un sentido convencional".

"Siento que los millennials más mayores somos la generación de la doble crisis: adultos cercanos a la mediana edad obligados a vivir como jóvenes en el peor sentido", explica Calderón, que además de creadora y protagonista es también directora de la serie junto a Andrea Jaurrieta (Nina).

El reparto encabezado por Calderón lo completan Victoria Oliver (La Ruta), Paula Gala (La caja de arena), Vito Sanz (Volveréis) e Isa Calderón, que debuta en la ficción.