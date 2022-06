Llega AMC+, el servicio de streaming de AMC Networks

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

AMC Networks, la compañía de entretenimiento estadounidense, ha elegido España como el primer país de Europa para ofrecer su servicio premium de suscripción bajo demanda. Disponible ya en Orange TV, Vodafone TV, Jazztel TV y como canal en Prime Video, se va a centrar en series originales de AMC+.

The Walking Dead: Origins, Kin, 61st Street, Firebite, Too Close o Ultra City Smiths son algunas de las series incluidas en el catálogo de AMC+, que irá ampliando su distribución en plataformas en los próximos meses.

Además, pronto llegarán al servicio de streaming otras producciones, como una franquicia basada en las novelas superventas de Anne Rice, Interview with the Vampire y Mayfair Witches, y las series originales Dark Winds, The Beast Must Die y Moonhaven.

AMC+ también contará con los nuevos spin-offs del universo de The Walking Dead, Tales of the Walking Dead e Isle of the Dead, que se centra en los populares personajes de Maggie y Negan en su viaje a una Manhattan postapocalíptica y que se estrenará en AMC+ el año que viene.

"Es un orgullo ser el primer país de Europa en lanzar el servicio de streaming AMC+, algo que refuerza nuestro liderazgo en el ámbito de la televisión de pago en España al abrir nuevas vías complementarias para ofrecer contenido de calidad. Estamos encantados de contar para este lanzamiento con operadores y plataformas referentes en nuestro país, a los que pronto se sumarán nuevos socios", asegura Manuel Balsera, Director General de AMC Networks International Southern Europe.

Por su parte, Miquel Penella, Presidente de Servicios de Streaming de AMC Networks, dice que "AMC+ ofrece al público miles de horas de aclamadas y premiadas series, incluyendo historias icónicas con grandes personajes, comedias, películas de éxito, misterios, documentales, el mejor contenido de terror y series intrigantes de true crime. España es uno de nuestros mercados internacionales más importantes y nos hace mucha ilusión poder ofrecer AMC+ de la mano de tantos operadores y plataformas relevantes".

El nuevo servicio de streaming también ofrece series europeas como la comedia finlandesa Mister8, ganadora a la Mejor Serie y Mejor Actor en Canneseries 2021; y los próximos estrenos Trom, serie danesa que es el primer nordic noir grabado en las Islas Feroes; y la francesa En terapia, la primera serie dirigida por los directores de Intocable, Olivier Nakache y Éric Toledano, sobre un reputado psicoanalista parisino.