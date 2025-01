Little Bird, la aclamada serie sobre el secuestro de miles de niños indígenas en Canadá, llega a Filmin

Little Bird, la aclamada serie sobre los secuestros de niños indígenas en Canada, llega a Filmin

Little Bird, la aclamada serie sobre los secuestros de niños indígenas en Canada, llega a Filmin - FILMIN

MADRID, 10 Ene. (CulturaOcio) -

Little Bird, la serie basada en hechos reales que relata los terribles miles de casos de secuestros de niños indígenas en Canadá en los años 60, aterrizará en Filmin el próximo martes 14 de febrero. A lo largo de 6 episodios, la ficción aborda los terribles sucesos donde los pequeños eran raptados y vendidos en una suerte de macabro mercado negro humano para que fueran adoptados por familias blancas sin hijos.

Sixties Scoop es el nombre que se le da al período de los años 60 en el que las políticas canadienses alentaban a las autoridades a secuestrar a niños indígenas y trasladarlos a vivir con familias blancas de clase media. Se calcula que estas "adopciones" forzosas afectaron a más de 20.000 niños indígenas.

Desde su estreno en 2023, la serie ha acumulado numerosos premios. Entre los que destaca el premio a la mejor serie en la Sección Oficial del festival Serielizados, donde el jurado afirmó que "su narración fuerte y poética. Porque es una historia importante que hay que contar. Tiene el poder de conmover y emocionar sin chantajear al público".

Esta conmovedora historia está relatada a través de Esther Rosenblum (Darla Contois), una veinteañera indígena nacionalizada canadiense judía quien, a vísperas de su boda, decide recabar en sus raíces y revelar quién es ella realmente.

Cuando descubre que ella es una de las niñas robadas por el Gobierno canadiense durante el Sixties Scoop, cuando tenía cinco años, da comienzo un épico viaje de autodescubrimiento durante el cuál tendrá que cuestionarse todo y reconstruir las piezas de su pasado que le fueron extraviadas, incluido su propio nombre: Bezhig Little Bird. ¿La excusa de los perpetradores? "Estoy salvando a estos niños de una vida de pobreza", dicen en el adelanto serie.

Little Bird está creada por Jennifer Podemski, que es una de las niñas afectadas por las políticas canadienses. "Mi madre acababa de cumplir 17 años cuando nací yo. Los trabajadores sociales me capturaron en el hospital y me metieron en un centro de acogida. Gracias a los esfuerzos de uno de los trabajadores, que estaba a punto de retirarse, mi madre consiguió recuperarme a los tres meses", relata la guionista.

Construida a partir de varias historias reales, Little Bird pone de manifiesto la violencia colonial que han sufrido las poblaciones indígenas en el pasado y cuyas consecuencias siguen sufriendo en el presente tal y como relata Podemsky. "No hay una sola persona indígena que no esté afectada por las políticas creadas para eliminar la identidad indígena", afirma la creadora de la serie sobre las políticas que aún siguen vigentes.