Lena Olin protagoniza la temporada 2 de Nine Perfect Strangers: "Nicole Kidman es maravillosa, no teme a nada" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 23 May. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Nine Perfect Strangers ha regresado a Prime Video con su esperada segunda temporada. La serie, basada en la novela del mismo nombre escrita por Liane Moriarty, nos transporta en esta ocasión hasta los impresionantes Alpes austríacos. Allí, nueve nuevos desconocidos se embarcan en una experiencia de transformación radical guiada por la enigmática Masha Dmitrichenko, interpretada una vez más por la actriz Nicole Kidman.

Tras el éxito de la primera entrega, la serie profundiza en los efectos de la terapia psicodélica, el trauma, la identidad y la sanación, todo ello enmarcado en un entorno tan bello como inquietante. En esta segunda temporada, la actriz Lena Olin interpreta a la brillante pero solitaria doctora Helena. Olin confiesa que el personaje supuso un reto fascinante.

"Era un tipo de personaje inusual para mí, y todo el concepto de interpretar a alguien tan privilegiada, solitaria, como lo es la doctora Helena, y además tan brillante... resultaba muy atractivo", señaló la actriz durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

Compartir escenas con Nicole Kidman fue otro de los alicientes del proyecto. "Es estupendo trabajar con Nicole. No tiene miedo a nada. Nos lo pasamos muy bien y suceden muchas cosas entre nuestros personajes, hay muchas tensiones. Es una actriz maravillosa y es un placer poder trabajar con actores realmente buenos", afirmó.

Olin promete que la nueva temporada no dejará indiferente a nadie. En un guiño especial a España, la intérprete recordó con cariño su última visita. "Estuve allí este verano pasado porque mi marido, que es director, estaba rodando en Barcelona, y nos encantó. Teníamos una casa preciosa, llevamos amigos y lo pasamos genial".

INSEGURIDADES Y TRAUMAS

La actriz filipina Dolly de León interpreta a Agnes, una exmonja en plena búsqueda de sí misma. Su conexión con el personaje fue inmediata. "Me identifico mucho con Agnes. Creo que esa fue también una de las razones por las que me sentí tan atraída a esta serie... He tenido mis momentos de crisis de fe, de inseguridades, momentos en los que he tenido que superar ciertos traumas o aprender a superar problemas", cuenta.

El actor austriaco Lucas Englander da vida a Martin, un farmacólogo que colabora con Masha en el tratamiento de los pacientes. "Cuando conocemos a Martin, vemos a un farmacólogo que trabaja junto a Masha. Digamos que la relación entre ellos es ecléctica... Digamos que es una montaña rusa". La artista y actriz King Princess se mete en el papel de Tina, una joven que enfrenta un torbellino emocional en su relación de pareja.

"No me resulta ajeno tener que lidiar con muchas cosas, así que por suerte ya llevaba parte del trabajo hecho. Tenía dominado el tema de ser lesbiana, así que lo que hice fue profundizar mucho en mi comprensión sobre la toxicidad que puede existir dentro de la comunidad lesbiana", explica la joven.

La británica Maisie Richardson-Sellers interpreta a Wolfie, pareja de Tina, y se siente atrapada en una relación que ha absorbido toda su identidad. "Con Wolfie ocurre algo desgarrador, porque sus intenciones son buenas e inocentes. Dedicó su vida a apoyar a su pareja y a ayudarla a alcanzar todo su potencial. Pero al hacerlo, se perdió a sí misma".

En la segunda temporada de Nine Perfect Strangers, nueve desconocidos conectados de un modo que nunca hubieran imaginado son invitados por la misteriosa gurú Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman) a participar en un retiro de bienestar transformacional en los Alpes austriacos. A lo largo de una semana, Masha los lleva al borde del abismo. ¿Lo lograrán? ¿Lo conseguirá ella? Masha está dispuesta a intentar cualquier cosa con tal de curar a todos los implicados, incluida ella misma.

Los actores Mark Strong, Henry Golding, Annie Murphy, Christine Baranski, Murray Bartlett y Aras Aydin completan el reparto de la segunda temporada.