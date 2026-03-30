laSexta analiza la salud mental de los adolescentes en Vulnerables, su nueva docuserie

Vulnerables - LASEXTA/ATRESMEDIA/ATRESPLAYER

MADRID, 30 Mar. (CulturaOcio) -

El próximo domingo 5 de abril a las 21:30 laSexta estrena Vulnerables, su nueva serie documental en la que aborda las causas, consecuencias y posibles soluciones al deterioro de la salud mental que afecta a los jóvenes de 12 a 19 años en España. La obsesión por el físico, Suicidio adolescente: una pandemia oculta y La lacra del abuso sexual, son los títulos de las tres entregas de 50 minutos que componen la serie.

Siguiendo la estela del éxito de Adictos a la pantalla, la producción de 2023 puso de manifiesto las adicciones a redes sociales, el porno o el juego online de los jóvenes, Vulnerables cuenta en cada uno de sus programas con testimonios de jóvenes que han sufrido problemas de salud mental. Los participantes del documental relatan en primera persona sus experiencias en problemas relacionados con trastornos del físico o la conducta alimentaria o casos de autolesiones, suicidio adolescente o agresiones sexuales y cómo consiguieron superar estos trances y seguir adelante.

Dirigida por Gustavo Ron y Gonzalo Sagardía, Vulnerables recoge tanto las experiencias de los adolescentes como las de los familiares, psiquiatras, psicólogos y otros profesionales sanitarios. Todos coinciden en cómo los teléfonos inteligentes, las redes sociales y la hiperconexión han contribuido de forma significativa al deterioro de la salud mental de los adolescentes.

💚 @laSextaTV estrena este domingo ‘Vulnerables’, su nueva serie documental que aborda los problemas de salud mental de adolescentes y jóvenes



1⃣ ‘La obsesión por el físico’

2⃣ ‘Suicidio adolescente: una pandemia oculta’

3⃣ ‘La lacra del abuso sexual’pic.twitter.com/uwjzG3g6OT — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) March 30, 2026

Junto a otros profesionales de diferentes países, la serie documental ha contado con el asesoramiento de la reconocida psiquiatra Marian Rojas Estapé. Además de aportar su análisis, la autora de varios bestsellers como Encuentra tu persona vitamina y Cómo hacer que te pasen cosas buenas, también ejerce de productora de la miniserie.

ASÍ ES VULNERABLES

El primer capítulo La obsesión por el físico presenta cómo los adolescentes viven en una constante competencia estética, muy influida por los filtros y los modelos irreales de las redes sociales. El segundo, cuyo título es Suicidio adolescente: una pandemia oculta aborda la principal causa de mortalidad juvenil y la relaciona con el uso excesivo de pantallas.

Finalmente, el tercer y último episodio, titulado La lacra del abuso sexual, analiza el aumento de las agresiones sexuales, especialmente entre menores, y lo vincula a la normalización de la violencia. Esta entrega pone el foco en las víctimas, explicando las secuelas que sufren, los contextos en los que ocurren estas agresiones y qué puede hacer la sociedad para prevenirlas y actuar ante este problema.