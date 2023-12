Koldo Serra dirige 'Reina Roja': "Lo más difícil es llevar a la pantalla algo que ya ha imaginado tanta gente"

MADRID, 28 Dic. (CulturaOcio) -

El 29 de febrero llegará a Prime Video 'Reina Roja', la serie basada en el best-seller de Juan Gómez-Jurado que trasladará a la pantalla la primera entrega de su popular saga literaria. Y a la hora de afrontar esta esperada adaptación, que estará protagonizada por Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian, su director, Koldo Sierra, asegura que lo más difícil ha sido "llevar a la pantalla algo que ha imaginado tanta gente".

Tras rodar La Casa de Papel, Sierra tenía intención de tomarse un año sabático. Pero entonces se le presentó la oportunidad de dirigir para la plataforma de streaming de Amazon un proyecto tan ambicioso como la adaptación de las andanzas de prodigiosa Antonia Scott (Luengo) y del inspector Jon Gutiérrez (Keuchkerian).

Fue en agosto de 2022 cuando el director bilbaíno inició en Toledo el rodaje de Reina Roja. Y a pesar de que ya tiene sobrada experiencia en series tan potentes como 'La casa de papel' o 'El Ministerio del Tiempo', reconoce que 'Reina Roja' ha supuesto un reto mayúsculo. "Al final estás reimaginando, según tu filtro y el del guionista, algo que han imaginado millones, literalmente, de personas que han leído las novelas", admite en un encuentro con un grupo de medios durante la filmación entre los que estuvo presente CulturaOcio.

"Todo el mundo se ha imaginado a su Antonia Scott, todo el mundo se ha imaginado a su Jon Gutiérrez y siempre es más complicado que partir de cero", señala sobre entretejer en la pequeña pantalla el universo literario de Gómez-Jurado. "Por un lado, hemos sido muy fieles a la esencia de la novela y, por otro, creo que los guiones, de los que yo no soy partícipe, con lo cual, puedo hablar con total libertad, han enriquecido las tramas", prosigue Sierra al explicar el tono que mantendrá 'Reina Roja' en su versión televisiva.

En esta misma línea, Luengo también reconoce meterse en la piel de un personaje tan complejo como el de Antonia Scott, fue todo un desafío. "Una de las razones por las que yo me metí en esta serie es que me parecía como uno de los retos más difíciles que me habían ofrecido hasta ahora, muy difícil de interpretar", admite la actriz que da vida a una mujer con una mente privilegiada y dañada tras ser entrenada para ser y sufrir una gran pérdida en el pasado.

En todo caso, la protagonista de 'Suro' y 'Antidisturbios', serie en la que ya coincidió con Hovik Keuchkerian, aclara que, por mucho que pretenda encarnar a "la Antonia que está en la cabeza de todos los lectores, contentar a todo el mundo es "absolutamente imposible".

Y frente a la improbable pareja de sabuesos formada por Antonia y Jon, está Nacho Fresneda, que dará vida a Ezequiel, el gran antagonista de 'Reina Roja' que, precisamente, confiesa que se embarcó en el proyecto por su magnitud y, también, porque le permitía ser el villano. "Me gusta mucho hacer cosas que no sé si voy a ser capaz de hacerlas. Y poder hacer esas maldades sin que luego tengas esa repercusión en toda tu vida es muy interesante. Es muy guay ser el malo", asegura.

"Yo creo que meterte en esas dinámicas es muy chulo, además, no estamos haciendo ningún tipo de cliché, tiene muchos, claroscuros", apunta el actor, conocido por su papel de Alonso de Entrerríos en 'El Ministerio del Tiempo', sin entrar en demasiados detalles para mantener altas las expectativas por el villano al que encarnará en 'Reina Roja'.

"Con un cociente intelectual de 242, Antonia Scott es oficialmente la persona más inteligente de la Tierra. Su inteligencia le valió convertirse en la 'Reina Roja' de un proyecto policial secreto y experimental, pero lo que parecía un don se convirtió en una maldición y acabó perdiéndolo todo. Cuando el hijo de una poderosa magnate aparece asesinado grotescamente en su mansión, y la hija del hombre más rico de España es secuestrada, la organización Reina Roja se pone en marcha. Mentor, antiguo jefe de Antonia, recurre a Jon Gutiérrez (Hovik Keuchkerian), un policía vasco y temperamental a punto de ser expulsado del cuerpo, para reactivar a Antonia", señala la sinopsis oficial de la serie.

La ficción, que, además, ha contado con el apoyo y beneplácito del propio Gómez-Jurado, también tiene en su reparto a otros nombres como los de Andrea Trepat, Celia Freijeiro, Vicenta N'Dongo, Karmele Larrinaga, Pere Brasó, Fernando Guallar, Eduardo Noriega, Alex Brendemühl, Urko Olazábal, Emma Suárez y Selam Ortega, entre otros.