Kit Harington revela su momento favorito de Juego de tronos

MADRID, 3 Ago. (CulturaOcio) -

Dos años después del final de Juego de tronos, Kit Harington ha revelado cuál fue su momento favorito de la serie. El actor, que dio vida a Jon Snow durante las ocho temporadas de la producción, lo ha revelado en una entrevista en Sirius XM.

"Recuerdo haber rodado en un increíble glaciar en Islandia, y me fui a hacer pis en algún lugar de la naturaleza salvaje de Islandia. Miré ese glaciar y pensé: 'Dios, tengo el mejor trabajo del mundo '. Y eso siempre me llama la atención porque, si alguna vez me siento mal por mi suerte, lo cual, creedme, puedo hacer de manera asombrosa, pienso en eso. Pienso: 'Tienes un trabajo bastante especial'", relató.

"La temporada 2 fue cuando todo estaba despegando y nos dimos cuenta de que estábamos haciendo algo bueno", agregó el intérprete, que conoció a su mujer, Rose Leslie, grabando la ficción.

"Tuvo un impacto cultural real y eso es algo de lo que estoy muy orgulloso", dijo Harington. "Parte del viaje desde que terminó fue simplemente estar orgulloso de esa serie, no huir de ella y no huir de lo que era y a quién interpreté, sino simplemente estar orgulloso de verdad", admitió.

El artista también dedicó unas palabras al equipo de los spin-off que están por llegar. El primero será La Casa del Dragón (House of the Dragon), que se estrenará en 2022. "Realmente les deseo suerte con lo que están haciendo como continuación. Lo voy a ver", aclaró.

Tras el final de Juego de tronos, Kit Harington ha aparecido en Criminal: Reino Unido. También ha participado en la temporada 2 de Modern Love, que se estrena en Amazon Prime Video el 13 de agosto. Su próximo gran papel será el de Dane Whitman en Eternals, filme de Marvel que llega a los cines el 5 de noviembre.