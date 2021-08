Kit Harington protagoniza la segunda temporada de Modern Love: "No creo en el amor a primera vista"

Kit Harington protagoniza la segunda temporada de Modern Love: "No creo en el amor a primera vista" - AMAZON PRIME VIDEO

LOS ÁNGELES, 12 Ago. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

La esperada segunda temporada de la serie Modern Love llega a Amazon Prime Video este viernes 13 de agosto. Una vez más, los nuevos capítulos de la ficción antológica nos presentan las muy variadas y diferentes formas de amar. La serie está inspirada en historias reales publicadas en la famosa columna del New York Times.

Kit Harington, Minnie Driver, Anna Paquin, Garrett Hedlund o Lucy Boynton son algunas de las estrellas que forman el reparto de esta segunda temporada. En el capítulo protagonizado por Kit Harington y Lucy Boynton, los actores interpretan a dos desconocidos que se enamoran en un tren en Irlanda durante los primeros días de marzo de 2020 y deciden reencontrarse dos semanas después en el mismo lugar. Sin embargo, no intercambian teléfonos para impregnar de romanticismo el futuro reencuentro.

"Nuestra historia en la serie es realmente romántica. Dos personas que hoy en día no intercambian números de teléfono, incluso con redes sociales como Instagram o Facebook... Vamos a hacer las cosas de una manera romántica, sin ningún tipo de tecnología. Es una especie de antítesis del amor en tiempos modernos. No queremos mostrar el amor moderno de una manera moderna, sino a la antigua", explicó Kit Harington durante un encuentro virtual con diversos medios de comunicación entre los que se encontraba CulturaOcio.

Después de interpretar al inolvidable Jon Nieve en Juego de Tronos durante ocho años de su vida, participar en una serie como Modern Love ha supuesto un soplo de aire fresco para el actor británico. "Durante casi 10 años, hice posiblemente el personaje menos cómico de la televisión. Literalmente, no podía hacer una broma. Así que participar en algo como Modern Love, donde hay un poco de humor y un poco de ligereza, se sintió muy reconfortante. Creo que hay una razón por la que estoy haciendo este tipo de proyectos cortos, y esa razón es que pasé ocho años interpretando el mismo personaje", contó Kit.

AMAR NO ES PARA SIEMPRE

Harington confiesa ser un romántico empedernido, aunque no cree necesariamente en el amor a primera vista o en el amor por la misma persona para toda la vida. "No creo en esta idea romántica de amar a una misma persona para siempre. Creo que las relaciones son mucho más complicadas que eso. Y creo que la mayoría requieren mucho trabajo. Los compromisos de por vida en las relaciones son importantes porque te hacen comprometerte con ese trabajo. Casarse es un compromiso para lograr que una relación sea lo más duradera posible. No significa que siempre salga bien", opina el intérprete.

La historia que protagoniza Kit Harington en Modern Love transcurre en los primeros días del mes de marzo de 2020, justo antes del inicio de la pandemia del coronavirus. "En este momento vivimos en un mundo muy complicado, pero es necesario aliviar la ansiedad. Existe una necesidad real de ello. Mi episodio trata directamente con la pandemia, y esta es una forma realmente inteligente de dar a las personas ese alivio con el que lidiar. Pero lo hace de una manera en la que la gente aún puede enamorarse, todavía puede haber esa conexión humana", dijo el actor de Juego de Tronos.

"Cuando mi mujer (la actriz Rose Leslie) se quedó embarazada, me sentí un poco extraño y al mismo tiempo aterrorizado por el mundo. Así que sentí que esta serie era algo que tenía que hacer. Este proyecto me atrajo porque era un poco más ligero que mis trabajos anteriores", explicó Harington.

Los actores Grace Edwards, Dominique Fishback, Gbenga Akinnagbe, Tom Burke, Zoe Chao, Tobias Menzies, Sophie Okonedo, Zane Pais, Isaac Powell, Marquis Rodríguez y Lulu Wilson completan el reparto de la segunda temporada de Modern Love.