Kiefer Sutherland, detenido por agredir a un conductor

Kiefer Sutherland, actor que encarnó al incansable agente antiterrorista Jack Bauer en la serie 24, fue arrestado tras presuntamente agredir y amenazar a un conductor de un servicio de transporte compartido en Los Ángeles.

El altercado en el que se vio involucrado el actor e hijo del mítico Donald Sutherland tuvo lugar la madrugada del lunes y, según informa The Hollywood Reporter citando a las autoridades, la policía respondió a una llamada sobre una agresión a un conductor de un vehículo compartido cerca de Sunset Boulevard y Fairfax Avenue alrededor de las 12:15 a. m. del lunes, hora local.

Los agentes de la policía de Los Ángeles dijeron que el sospechoso entró en el vehículo compartido, agredió al conductor y le profirió diversas amenazas. Según la policía, ninguna de las personas involucradas sufrió lesiones.

Sutherland fue posteriormente identificado como el sospechoso y detenido en el lugar de los hechos por proferir amenazas. La policía de Los Ángeles destaca que se trata de una investigación en curso.

El actor y también músico fue puesto en libertad bajo fianza de 50.000 dólares horas después de su detención ese mismo lunes, según informó NBC News. Su primera comparecencia ante el tribunal está prevista para el 2 de febrero.

Sutherland, hijo de Shirley Douglas y Donald Sutherland, ha ganado dos premios Emmy por su trabajo en la serie 24, un thriller en tiempo real que seguía a su personaje Jack Bauer, un agente antiterrorista que lucha contrarreloj para frustrar complots terroristas y salvar a su nación de un desastre definitivo. La serie se emitió durante ocho temporadas, desde 2001 hasta 2010.

En la gran pantalla ha participado en filmes tan populares como Cuenta conmigo, Jóvenes ocultos, Algunos hombres buenos, Dark City, Reflejos (Mirrors), Twin Peaks: Fuego camina conmigo, Línea mortal, Zoolander No. 2, Melancolía, Última llamada o la más reciente Jurado Nº 2. También es conocido por sus papeles en series como Sucesor designado, Touch o Rabbit Hole. Además de actor, Sutherland también es músico y en 2016 lanzó su primer álbum como solista titulado Down in a Hole.