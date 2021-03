Jupiter's Legacy será como Vengadores mezclado con El Padrino 2

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

Jupiter's Legacy es la nueva apuesta de Netlfix por el género de superhéroes, que seguirá la estela de The Boys, el éxito de Amazon Prime Video. Los cómics originales son creados por Mark Millar (Kick-Ass, El viejo Logan), y el autor no ha escatimado en comparaciones épicas, asegurando que la serie es una mezcla entre Vengadores, El Padrino 2 y 2001: Una odisea en el espacio.

Mark Millar es conocido entre el fandom por ser capaz de retorcer las historias clásicas de las grapas, dándoles una nueva perspectiva fresca y actual. Prueba de ello son trabajos suyos como Némesis, el mega crossover de Marvel Civil War, o Jupiter's Legacy, donde los hijos del mayor grupo de superhéroes de la historia tratan de cumplir con las expectativas de sus antecesores.

Hasta ahora, sólo se han revelado unas cuantas imágenes de la serie de Netflix, que será la primera colaboración del autor con la plataforma tras la compra hace unos años de su editorial, Millarworld. Pero ahora, Millar ha dado algunas pistas más, comparando su historia con tres de las mayores películas de la historia del cine.

"Es parte 2001: Una odisea en el espacio, parte Vengadores y Parte El Padrino 2", aseguró orgulloso Millar en una entrevista con Empire. "Es una historia de 50 años independiente, pero dentro de una gran franquicia. Tiene un elenco de unos 50 o 60 superhéroes. La historia comienza en 1929 y abarca hasta el final de los tiempos", agregó misterioso.

Millar continuó explicando que, más allá de la temática de superpoderes, la serie "atraviesa todo el tiempo y el espacio y explica el misterio de la existencia humana, todo vinculado a una historia de superhéroes".

Además, tal y como explica el escritor de cómics, Netflix no ha escatimado en gastos a la hora de llevar a la pantalla el ambicioso universo de las viñetas. "No ha habido ninguna conversación en la que alguien haya dicho '¿y si hacemos esa explosión más pequeña?'. Las ideas ambiciosas están siendo recompensadas", sentenció.

Junto a la entrevista a Millar, Empire ha publicado una nueva imagen de Jupiter's Legacy, cuyo estreno está previsto en Netflix el 7 de mayo de 2021, en la que se muestra a Sheldon Sampson / The Utopian utilizando su infalible visión de rayos láser.

Netflix's upcoming superhero series #JupitersLegacy is 'part-2001, part-Avengers, part-Godfather II', creator @mrmarkmillar tells Empire. Read more and see an exclusive new image: https://t.co/EzqAWLSl25 pic.twitter.com/D5jFqxFTJw