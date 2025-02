ACOTAR, el Juego de Tronos de Disney+, cancelado antes de su rodaje

MADRID, 18 Feb. (CulturaOcio) -

Tras meses de rumores, finalmente la serie basada en la popular saga de libros de Sarah J. Maas, Una corte de rosas y espinas, ha sido cancelada. La adaptación, que estaba en desarrollo en Hulu, el servicio de streaming perteneciente a Disney+, está en punto muerto desde hace meses y no se reactivará.

El guion de la serie, que había sido anunciada como "El juego de tronos de Disney +", iba a ser escrito por la propia autora, junto a Ronald D. Moore (Outlander), pero ahora, según informa Variety citando fuentes cercanas a la producción, el proyecto no se llevará a cabo.

El pasado 14 de febrero, el medio estadounidense TV Line informó que Disney había guardado en un cajón la serie, pero que no iba a vender los derechos a otra plataforma. En aquel mismo momento, Variety informó de que técnicamente la producción seguía en pie, pero se había paralizado el desarrollo activo. No obstante, cabe destacar que la Compañía del ratón posee los derechos hasta el final del verano de 2025, por lo que es improbable que el proyecto se reanude.

