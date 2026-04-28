José Sacristán y Juan Diego Botto abren La Noche de Aimar, el programa de Aimar Bretos en laSexta

LA NOCHE DE AIMAR - ATRESMEDIA

MADRID, 28 Abr. (CulturaOcio) -

La Noche de Aimar, un programa semanal de entrevistas presentado por Aimar Bretos, se estrena este miércoles 29 de abril a las 23:00 horas en laSexta. Cada semana, Bretos recibirá a invitados de primer nivel de diferentes ámbitos, tanto famosos como desconocidos pero de los que hay mucho que aprender, con los que profundizará en aspectos clave de sus disciplinas específicas y también de la actualidad.

Los actores José Sacristán y Juan Diego Botto serán los invitados del primer programa, que contará también con la visita de Blanca Madurga, una doctora especializada en urología. Además de a Sacristán, Botto y Madurga, Bretos dará la bievenida al programa a tres "amigos" para colaborar en el espacio: Thais Villas, David Pastor Vicco y Elvira Lindo.

En La Noche de Aimar, Bretos sorprende con un plató diferente e innovador en el que el tenue juego de luces, el uso de elementos proyectados y la escenografía minimalista se combinan para crear una ambientación íntima.

Bretos destaca por su estilo a la hora de abordar entrevistas. Una personalidad que se mantiene intacta en el programa y que se basa en generar conversaciones pausadas y sin interferencias, como las que se verán cada semana con los diferentes invitados de primer nivel que le acompañan en plató.

A lo largo de su trayectoria ha combinado la dirección y presentación radiofónica con nuevos formatos sonoros y proyectos especiales. Su labor ha sido reconocida con importantes galardones del sector, entre ellos la Antena de Oro y el Premio Ondas. Con La Noche de Aimar, Bretos compaginará esta faceta televisiva con la dirección del programa Hora 25 en la Cadena SER.

La Noche de Aimar es una producción de Atresmedia en colaboración con Newtral, que se podrá ver también fuera de España a través de atresplayer Internacional.