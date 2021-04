Jaleel White, Steve Urkel en Cosas de casa, lanza su propia marca de marihuana

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

Jaleel White saltó a la fama dando vida a Steve Urkel en Cosas de casa. Aunque el actor nunca ha dejado la interpretación, ahora se ha volcado en un nuevo proyecto y se ha pasado al negocio de la marihuana.

Según Forbes, el intérprete lanzará una nueva versión de la popular variante de marihuana Purple Urkle y que llevará el nombre ItsPurpl. Para su lanzamiento ha contado con la ayuda de la compañía 710 Labs. "Lo que siempre me llamó la atención fue que no había un líder de marca claro para la hierba de color violeta", afirmó White.

"No tenía sentido para mí que ninguna empresa de importancia no hubiera reclamado este camino así que, ¿por qué no yo?", añadió. Esta nueva variedad se venderá en onzas, vapeadores o como Noodle Doinks, unos cigarrillos de marihuana ya preparados que emplean pasta con forma de hélice como base.

Tal como señala la publicación, el fundador de 710 Labs, Brad Melshenker, conoció a White durante un vuelo y enseguida congeniaron gracias a su pasión por el cannabis. "710 nunca ha sido una marca que persiguió acuerdos o patrocinios con famosos, ya que nuestra agenda siempre ha sido la calidad por encima de todo", apuntó Melshenker.

"Solemos dejar que el producto hable por sí mismo. Pero a lo largo de los años, Jaleel y yo nos hicimos amigos y nuestras conversaciones se convirtieron en un proyecto. Él estaba de viaje para encontrar el verdadero Purple Urkel de principios de la década de los 2000. No solo eso, él quería encontrar los mejores cultivos morados y había estado recolectando semillas con su amigo Sean a lo largo de los años", agregó.

"Fumar el resultado final de un cultivo de tal calidad ha sido surrealista. Me siento un poco como Willy Wonka, el sabor era muy similar al de un caramelo de uva", declaró White.