Jack Dylan Grazer es Thimbletack en Las Crónicas de Spiderwick: "Todavía existe algo verdaderamente mágico en el mundo"

LOS ÁNGELES, 18 Feb. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Jack Dylan Grazer presta su voz al personaje de Thimbletack en la serie de televisión Las Crónicas de Spiderwick, basada en las novelas de fantasía escritas por Tony DiTerlizzi y Holly Black. El último episodio de la primera temporada se emite este martes 18 de febrero en SYFY. A continuación, los episodios estarán disponibles bajo demanda y en Universal+.

La serie sigue a la familia Grace mientras descubren el mágico y misterioso mundo de la Mansión Spiderwick. Las Crónicas de Spiderwick es una mezcla perfecta de fantasía, aventura y emoción. Los espectadores se sumergen en el mundo de Spiderwick, lleno de criaturas mágicas, desafíos emocionantes y personajes inolvidables.

En una entrevista concedida a CulturaOcio.com, Jack Dylan Grazer comparte su entusiasmo por interpretar a Thimbletack y los desafíos que enfrentó al dar vida a este carismático ser. Para el actor, este papel no solo representa una oportunidad para explorar su faceta más juguetona y curiosa, sino también una forma de conectar con la magia y la imaginación que muchas veces se pierde con el paso del tiempo. En sus propias palabras, la serie invita al público a redescubrir la magia que aún existe en el mundo.

¿Qué le atrajo del papel de Thimbletack en Las Crónicas de Spiderwick? ¿Qué fue lo que más le emocionó de dar vida a este personaje?

Me encanta lo místico, mágico y fantástico, y pensé que Thimbletack sería un gran personaje para expresar todo eso en mí. Es travieso, astuto y curioso, y me lo pasé en grande interpretándolo. Además, era fan de la película, así que fue un verdadero placer formar parte de esta serie de televisión.

¿Hubo algún tipo de reto a la hora de captar la personalidad de Thimbletack?

Claro, pero nada demasiado complicado. Fue un desafío divertido. Me encanta enfrentarme a retos. Hubo momentos difíciles, como cuando hay una frase muy larga que debe decirse con un ritmo concreto, y después de estar tres horas grabando en la cabina, puede que me trabara un poco. Pero no me quejo. ¿Cómo podría quejarme? Estoy cumpliendo mi sueño. Hay partes que son complicadas, pero disfruto mucho con todo el proceso.

¿Se identifica de alguna manera con su personaje?

Creo que sí. Siempre he sido curioso y quizá un poco travieso, con ganas de descubrir cosas nuevas, de causar un poco de revuelo o provocar alguna reacción. Supongo que llevo haciendo eso desde hace tiempo, así que interpretar a Thimbletack fue muy divertido porque pude plasmar un poco de mi propia experiencia en él.

¿Qué ha aprendido de su personaje y de trabajar en una serie como Las Crónicas de Spiderwick?

He aprendido mucho de Thimbletack, especialmente sobre su equilibrio. Por un lado, es muy tierno, amable y educado, pero cuando se transforma en boggart, es travieso, descarado y un auténtico granuja. Así que, en resumen, se trata de encontrar un equilibrio: todo con moderación.

¿Cómo fue trabajar con el equipo creativo de la serie?

Muy liberador. Me dieron mucha libertad y esa es la mejor parte de este trabajo. Me dejaron explorar y tomar muchos riesgos, lo que me permitió experimentar con el personaje y moldearlo a mi manera. Fueron muy flexibles, dándome espacio para profundizar en Thimbletack desde todos los ángulos.

¿Qué es lo que más le emociona que el público vea?

Creo que hay una magia que olvidamos cuando nos hacemos mayores. Nos centramos en el trabajo, en ganar dinero y en las cosas que necesitamos para vivir, y dejamos de lado esa visión pura que tenemos de niños, cuando no estamos tan inmersos en el mundo, sino simplemente en él. A lo largo de la vida, nos distraemos con las preocupaciones, pero todavía existe algo verdaderamente mágico. Creo que esta serie recordará a la gente que todavía hay magia en sus vidas.