Irene Escolar protagoniza Dime quién soy: "Lo más difícil ha sido reflejar 100 páginas del libro en una sola mirada"

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

Irene Escolar protagoniza Dime quién soy, adaptación de la exitosa novela homónima de Julia Navarro que estrena sus dos primeros capítulos este viernes 4 de diciembre en Movistar+. La actriz encarna a Amelia Garayoa, una espía que primera persona los acontecimientos más relevantes del siglo XX. La intérprete ha desvelado que, además de documentarse a fondo, le ha supuesto un reto dar vida al personaje en la pequeña pantalla.

"El mayor reto para mí ha sido dar vida a una mujer durante 50 años. Adaptar un libro es muy difícil, cuando lees puedes entender qué le está pasando al personaje, pero yo a veces tenía que reflejar 100 páginas del libro en sola mirada", explica Escolar en una entrevista concedida a CulturaOcio.com.

"Me quedaban muy alejados esos episodios históricos. No puedo ni imaginar lo que sería vivir en la Rusia estalinista o la Alemania nazi", admite. Es por eso que la artista ha hecho un trabajo de documentación. "Te abre mucho la mente leer una biografía, para entender el contexto, cómo sería vivir en aquella época, qué les pasó a esas mujeres por dentro y en su cabeza, experimentando todo lo que experimentaron en esas condiciones", agrega.

La preparación para el rol no ha quedado ahí, ya que la protagonista incluso ha aprendido idiomas para dar vida a Amelia. "Yo hablaba inglés y francés, pero ruso y alemán no. Ha sido muy rico poder aprender estos idiomas", argumenta. El enorme trabajo detrás parece haber dado sus frutos, ya que Navarro está más que satisfecha con la adaptación de su obra. Se ha cumplido el objetivo de que la novela sea absolutamente reconocible", confirma la autora.

"A mí también me pasa que leo una novela y luego hacen la película o la serie, a veces me encanta y a veces no, pero siempre lo voy a ver con mucha excitación por ver qué han hecho y si se parece a lo que yo he imaginado", esgrime Escolar. "Espero que todo el mundo se deje llevar al margen del prejuicio, aunque seguro que hay gente a la que le decepciona", pide.

"Siempre hay expectativas y eres consciente", añade al respecto Will Keen, Albert James en la ficción. Tanto los fans del libro como los que se acerquen a Dime quién soy por primera vez se encontrarán con una historia cargada de acción. "Es un viaje sin retorno en la búsqueda de la identidad en un contexto de explosión política, social y vital", adelanta Oriol Pla, quien da vida a Pierre Comte.

'Dime quién soy' también cuenta en su reparto con Pablo Derqui, Pierre Kiwitt, Maria Pia Calzone y Stefan Weinert. La ficción se estrena en Movistar+ este 4 de diciembre con un doble episodio.