Intrigante tráiler de La última noche en Tremor con un atormentado Javier Rey

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

La última noche en Tremor, la nueva miniserie de Oriol Paulo, llegará a Netflix el viernes 25 de octubre. La ficción, que consta de ocho episodios, adapta la exitosa novela homónima de Mikel Santiago y está protagonizada por Javier Rey (Fariña, Orígenes secretos) y Ana Polvorosa (Aída, Pieles). Ahora, la plataforma ha revelado el misterioso tráiler del nuevo proyecto del director de filmes como Los renglones torcidos de Dios o Contratiempo.

El adelanto, de dos minutos de duración, arranca presentando el misterio que será el motor de la trama de la miniserie. "Hay algo que no le he contado a nadie, que pasó la noche del accidente. Alguien me dijo que no era buena idea ir a la cena", confiesa Álex, el personaje de Rey, a Judy, a quien da vida Polvorosa. Poco a poco, las visiones que el protagonista experimenta se van acentuándose y asemejándose más a la realidad.

"Creo que me está pasando lo mismo que le pasaba a mi madre. Decía que lo que veía iba a ocurrir", dice Álex, que descubrirá la relación que su pasado guarda con el tormento que sufre. Los médicos atienden sus síntomas haciendo caso omiso a lo que el paciente sugiere: "Las pesadillas suelen ser un efecto secundario severo".

"¿Y si nada de esto es real? Quiere decir que soy un chalado que cree que ve el futuro", concluye el protagonista, dejando en el aire el misterio que esta nueva ficción entraña. La miniserie explorará si lo que Álex es capaz de ver es únicamente fruto de su imaginación o mantiene relación con el futuro de los que le rodean.

"Un músico y compositor en crisis se recluye en un pueblo costero en el norte para terminar su última obra. Sus únicos vecinos en varios kilómetros a la redonda son un matrimonio que vive en la siguiente casa de la playa. Tras un grave accidente durante una tormenta, el protagonista comienza a sufrir unas espeluznantes visiones sobre sus vecinos", reza la sinopsis oficial de La última noche en Tremor.

El reparto principal de la miniserie lo completan Willy Toledo (Los favoritos de Midas, Crimen ferpecto) y Pilar Castro (Alguien tiene que morir, Ventajas de viajar en tren). La última noche en Tremor ha sido creada y dirigida por Paulo, que coescribe el guion de junto a dos de sus habituales colaboradores, Jordi Vallejo (El inocente) y Lara Sendim (Los renglones torcidos de Dios).

Esta nueva miniserie es una producción de Acantilado Studio en colaboración con Sospecha Films, Think Studio, Colosé Producciones y Juanita Films. La producción corre a cargo de Paulo y Sandra Hermida, con Belén Atienza y Eneko Lizarraga como productores asociados.