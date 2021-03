Inquietante tráiler de Them, la antología de terror en clave racial de Amazon Prime Video

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

Amazon Prime Video ha lanzado el teaser de Them, nueva serie antológica de terror que se estrenará en exclusiva en la plataforma en España próximamente.

La ficción, creada por Little Marvin y que cuenta con Lena Waithe como productora ejecutiva, es una serie limitada que explora el terror en Estados Unidos. La primera temporada transcurre en la década de los 50 y se centra en una familia negra que se muda de Carolina del Norte a un vecindario blanco de Los Ángeles durante el período conocido como La Gran Migración.

El hogar ideal de esta familia se convierte en la zona cero donde fuerzas malévolas, tanto reales como sobrenaturales, amenazan con burlarse de ellos, aniquilarlos y destruirlos.

Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Alison Pill, Shahadi Wright Joseph, Melody Hurd y Ryan Kwanten protagonizan la producción, que cuenta con 10 episodios. Antes de su estreno en la plataforma, la serie pasará por el SXSW Film Festival 2021.

En una entrevista concedida a TV Line, el creador relató que se inspiró en vídeos que vio en Internet en los que personas negras son agredidas o acosadas, principalmente por la policía. "Me hizo pensar en mis propias experiencias. "No es ningún secreto que los espacios públicos han sido organizados contra los negros desde los albores de este país", afirmó.

Them se suma a la larga lista de producciones originales que lanzará Amazon Prime Video en 2021. Las películas Le Bal Des Folles, Felicidad, El mapa de las pequeñas cosas perfectas o las series The Great Escapists, Tell Me Your Secrets o Invincible son algunos de los títulos propios que se suman al catálogo de la plataforma este año.