Una inesperada herencia y secretos familiares agitan el verano de Annie en el intenso tráiler de Sterling Point

Sterling Point - PRIME VIDEO

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el primer tráiler de Sterling Point, nuevo drama juvenil que relata la historia de los gemelos Jacobson, Annie y Connor, y que llegará a Prime Video el 5 de agosto. Y de cara a su inminente estreno, la plataforma ha lanzado un tráiler que muestra como los dos hermanos descubren que han heredado una propiedad en Canadá tras la muerte de un abuelo al que no conocían.

El adelanto, de más de dos minutos de duración, incluye la canción Look at My Life, del próximo álbum de Gracie Abrams, Daughter from Hell, que se lanza el 17 de julio. El vídeo arranca con una abogada anunciando el fallecimiento del abuelo de Connor y Annie: "Siento mucho la muerte de vuestro abuelo". Ante la fría e indiferente respuesta de Connor, su hermana lo reprende con un tajante "Connor, cállate", dejando en evidencia el distanciamiento y la falta de relación que tenían con el anciano.

Después, la protagonista viaja a Sterling Point, donde "solía pasar mucho tiempo". La verdadera sorpresa llega durante un fuerte enfrentamiento en el muelle entre Annie y otra joven del pueblo. "Explícame por qué entraste a mi cabaña y robaste una foto de mi madre muerta", le recrimina a gritos. Es entonces cuando la protagonista lanza la gran revelación del avance: "Porque también es mi madre". Tras esta respuesta, se desvela que esa misteriosa chica es, en realidad, su hermana.

SINOPSIS Y REPARTO DE STERLING POINT

"Sterling Point es un drama adolescente que sigue a Annie Jacobson (Ella Rubin), una chica de 17 años. Criada en Nueva York junto a su hermano gemelo (Keen Ruffalo) y su cariñoso padre adoptivo (Jay Duplass), la vida de Annie da un giro cuando hereda la isla de su misterioso abuelo en Canadá. Allí hace nuevos amigos, descubre el amor y conoce secretos familiares que nunca antes le habían contado", reza la sinopsis oficial de la serie que contará con ocho episodios.

Junto a Rubin, Ruffalo y Duplass, el reparto lo completan Amélie Hoeferle (La piscina, Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes), Jacob Whiteduck-Lavoie (Coeur de slush), Daniel Quinn-Toye (Sunny Dancer), Bo Bragason (Renegade Nell, Los Radleys), Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead), Nikko Angelo Hinayo (Davey & Jonesie's Locker), Mabel Strachan (The Ridge), Elle-Maija Tailfeathers (Three Pines), y Missi Pyle (Refugio).

Megan Park (Mi yo adulta) es la creadora, directora, co-showrunner y productora ejecutiva de la ficción junto a Josh Schwartz y Stephanie Savage de Fake Empire, con Dani Gorin y Tom Ackerley de LuckyChap.