Indignación contra la nueva serie de Lena Dunham por usar gatos muertos en una de sus escenas

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

Generation, la nueva serie juevenil de Lena Dunham, creadora de Girls, ha sido objeto de fuertes críticas después de que trascendiera que la producción había usado cadáveres reales de gatos para rodar una de sus secuencias.

La escena en cuestión tiene lugar en el marco de la clase biología de un instituto cuyos alumnos diseccionan cadáveres de animales. Tras el aluvión de críticas recibidas, los responsables de la serie producida por HBO Max han anunciado que eliminarán la polémica escena.

La propia Dunham ha emitido un comunicado en el que asegura que desconocía que en el rodaje se hubieran empleado cadáveres reales de gatos. "Tanto en mi vida como en mi trabajo estoy comprometida con el trato humano, ético y basado en el principio de respeto a los animales. No utilizo cadáveres de animales en ninguno de mis trabajos, nunca, y no estaba en el rodaje ni sabía que se usaron en una escena rodada recientemente pare recrear las tareas de clase de biología. Apoyo completamente que la escena haya sido eliminada de la serie", señala en el comunicado recogido por People.

La respuesta de Dunham a la polémica llega después de que HBO Max reaccionara ante las críticas vertidas en Twitter y reconociera que efectivamente la secuencia se rodó con cadáveres reales de animales que fueron obtenidos "a través de una empresa de suministro biológico que trabaja con escuelas".

Got word from a friend in the industry, HBO has a new show called Generation coming out. It’s produced by Lena Dunham and earlier this week they brought in real dead kittens for background to “dissect” on set. No warning, people had trauma responses.