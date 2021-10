El increíble cambio físico de la Montaña de Juego de tronos

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

El islandés Hafthor Bjornsson, conocido por haber sido la Montaña en 'Juego de tronos', ha mostrado en redes sociales su increíble cambio físico. El campeón de múltiples concursos de fuerza llegó a pesar 205 kilos, continúa presumiendo de fuerza... pero con 50 kilos menos. Todo un cambio también de vida, pues el nórdico se dedica ahora al boxeo.

Ha sido en redes sociales donde Bjornsson ha mostrado cómo la pérdida de peso ha definido más su musculatura. El ahora boxeador tenía un combate con Eddie Hall, otro antiguo hombre fuerte con el que guarda una larga rivalidad. Desafortunadamente, Hall ha sufrido una lesión en el bíceps, lo que ha obligado a posponer el combate a 2022 y elegir un nuevo rival que fue Eddie Hall.

Sin embargo, eso no ha impedido que Bjornsson comparta su cambio físico en redes. El deportista, de 2,06 metros, conquistó los títulos de Hombre Más Fuerte del Mundo, Hombre Más Fuerte de Europa, además de obtener el Arnold Strongman Classic. En mayo de 2020, logró batir un récord mundial al levantar 501 kilos, aunque no valió al realizarlo en su domicilio y no en una competencia oficial.

Bjornsson buscaba perder peso desde hace bastante tiempo y aprovechó la finalización de la ficción de HBO para hacer un cambio en su carrera y dedicarse al boxeo. "Soy muy feliz. He bajado de 205 kilos a los 155, sintiéndome sano", explicó el islandés a Muscle and Health. "Me siento mucho mejor", añadió.

El actor, quien tiene pendiente de estreno 'The Northman', reveló que pasó de consumir 10.000 calorías a comer, aproxidamente, un 75% menos de alimento. "Consumía tantas calorías para tratar de ganar peso [por el papel de la Montaña] que, a menudo, comía y luego, literalmente, me quedaba dormido sobre la mesa", confesó. "Me desmayaba, estaba muy agotado. Mi dieta ha cambiado radicalmente tras pasarme al boxeo, estoy satisfecho", agregó.