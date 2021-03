En House of the Dragon no habrá "violencia contra las mujeres como Juego de tronos"

En House of the Dragon no habrá "violencia contra las mujeres como Juego de tronos" - HBO

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

Olivia Cooke interpretará a Alicent Hightower en House of the Dragon, primer spin-off de Juego de tronos. Aunque la ficción no llegará a HBO hast 2022, la actriz ya ha dado algunos detalles sobre la producción, que será menos explícita que la serie original.

"No me sentiría cómoda siendo parte de algo que tenga violencia gráfica y atroz hacia las mujeres sin ningún motivo, solo porque quieren que sea provocador y atraiga a los espectadores", dijo Cooke en una entrevista con The Telegraph. "Pude leer el guion de la precuela y ha cambiado mucho respecto a las primeras temporadas de Juego de tronos. No creo que estuvieran en su sano juicio si incluyeran algo de eso", apuntó.

Juego de tronos fue criticada en numerosas ocasiones por sus escenas de violencia contra personajes femeninos, especialmente hacia Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) en la primera temporada y también en las últimas hacia Sansa Stark (Sophie Turner), que en su noche de bodas es violada por Ramsay Bolton.

Cooke no había visto ni un episodio de Juego de tronos cuando hizo el casting para House of the Dragon, pero devoró la serie poco después de conseguir el papel de Alicent Hightower. "Ya había visto alguna escena así que sabía cómo terminaba. Lo que pasó con Daenerys lo esperaba, pero es duro. Estoy un poco nerviosa por eso, nunca vas a agradar a todo el mundo, así que no presto atención a ese tipo de comentarios", opinó la intérprete sobre la división que generó el final de Juego de tronos.

Junto a Cooke, completan el reparto Matt Smith, Emma D'Arcy, Paddy Considine, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans y Sonoya Mizuno. A la espera de conocer la fecha exacta de estreno, se espera que House of the Dragon llegue a HBO en 2022.