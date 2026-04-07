¿A Qué Hora Se Estrena Los Testamentos, La Secuela De El Cuento De La Criada, En Disney+? - DISNEY+

MADRID, 7 Abr. (CulturaOcio) -

Disney+ estrena este miércoles 8 de abril Los testamentos, la continuación de El cuento de la criada. La serie, basada en la novela homónima de Margaret Atwood, relata la historia sobre el paso a la madurez de una nueva generación de mujeres adolescentes de Gilead y está protagonizada por Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander o Rowan Blanchard. Pero, ¿a qué hora se estrena Los testamentos en Disney+?

Según su sinopsis oficial, la serie sigue "a dos adolescentes, Agnes, obediente y piadosa, y Daisy, una recién llegada procedente de fuera de las fronteras de Gilead. Mientras recorren los opulentos pasillos de la escuela preparatoria de élite para futuras esposas dirigida por la tía Lydia, un lugar donde la obediencia se impone de manera brutal y siempre bajo el amparo de la fe- el vínculo que nace entre ellas se convierte en el catalizador que transformará su pasado, su presente y su futuro".

Tras el estreno simultáneo de los tres primeros episodios este miércoles 8 de abril, la primera temporada de Los testamentos lanzará un nuevo episodio cada semana hasta llegar al final de la serie el 27 de mayo.

- Episodio 1, 2 y 3: 8 de abril.

- Episodio 4: 15 de abril.

- Episodio 5: 22 de abril.

- Episodio 6: 29 de abril.

- Episodio 7: 6 de mayo.

- Episodio 8: 13 de mayo.

- Episodio 9: 20 de mayo.

- Episodio 10: 27 de mayo.

Los tres primeros capítulos de Los testamentos estarán disponibles en Disney+ a las 00:00 horas del miércoles 8 de abril en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, la serie podrá verse desde España a las 9:00 horas de la mañana del miércoles y una hora antes, a las 8 de la mañana, en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la secuela de El cuento de la criada a la una de la madrugada del miércoles 8 de abril, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, los tres primeros episodios de la serie creada por Bruce Miller estarán disponibles para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas de la madrugada del miércoles será cuando Los testamentos arranque su temporada final para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, los nuevos capítulos de la serie de Disney+ estará disponibles a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver los tres primeras entregas de Los testamentos a partir de las 4:00 horas de la madrugada del miércoles.