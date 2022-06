¿A qué hora se estrena la temporada 2 de Solo asesinatos en el edificio en Disney+?

MADRID, 27 Jun. (CulturaOcio) -

Este 28 de junio se estrena la segunda temporada de 'Solo asesinatos en el edificio (Only Murders in the Building)'. Un nuevo misterio surge en Arconia y, a pesar de haber sido vinculados con el crimen de la primera tanda, los podcasters e investigadores aficionados, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gómez) tendrán que volver a unir sus ingenios para resolver el caso. Ahora bien, ¿a qué hora estarán disponibles los dos primeros episodios de la temporada?

La primera temporada terminó con un cliffhanger, con el trío de detectives amateur detenidos, al haber sido encontrados en la escena del crimen y con el suéter que llevaba Mabel completamente ensangrentado. Sin embargo, una nueva muerte provocará que el equipo deba ponerse de nuevo manos a la obra, especialmente porque los casos de los apartamentos han provocado que surjan demasiadas miradas de curiosos.

La sinopsis oficial reza: "Tras la impactante muerte del presidente de la junta de vecinos de Arconia, Bunny Folger, Charles, Oliver y Mabel se ven obligados a desenmascarar al asesino. Sin embargo, surgen tres (desafortunadas) complicaciones: el trío está implicado públicamente en el homicidio de Bunny, siendo éste el tema central de un podcast de la competencia y, además, tienen que lidiar con un grupo de vecinos de Nueva York que creen que son ellos los que cometieron el asesinato".

Ahora toca hablar de los más importante, ¿a qué hora y dónde podrá verse? En Estados Unidos la ficción es una producción de Hulu, que estará disponible en la plataforma desde las tres de la mañana para aquellos que residan en la zona este de los Estados Unidos, mientras que para los que vivan en la zona oeste, lo podrán disfrutar a medianoche.

En España, así como en otros países europeos, 'Solo asesinatos en el edificio' se distribuye en Disney+, dentro de su marca Star. La segunda temporada sigue la línea de otras producciones del servicio en streaming, pues estarán disponibles los dos primeros episodios en torno a las 9 de la mañana. Para aquellos que vivan en las Islas Canarias, será a las 08:00 horas. Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento tendrá tanto otro horario como plataforma.

En Latinoamérica, es Star+ la encargada de estrenar 'Only Murders in the Building', que es un servicio independiente (en Europa, Star es una marca dentro del catálogo de Disney+). Eso no cambia el horario de estreno, que seguirá el habitual al de producciones que llegan a Disney+. Para los suscriptores que residan en México, los dos capítulos de la ficción creada por Steve Martin y John Hoffman podrán verse a las dos de la madrugada, según el huso horario de la Zona Central. También a las 02:00 horas, estarán disponibles en El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las tres de la mañana será cuando los fans de la serie de misterio podrán a ver el inicio de la segunda tanda en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos espectadores que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, este nuevo crimen podrá a comenzar a resolverse en Star+ desde las 04:00 horas.

Por su parte, aquellos que quieran acompañar a Charles, Oliver y Mabel en esta investigación y residan en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán comenzar a ver los dos primeros episodios desde las cinco de la madrugada.