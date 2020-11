¿A qué hora se estrena en Netflix Los favoritos de Midas?

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

Luis Tosar se convierte en un adinerado empresario que se enfrentará un terrible dilema moral en 'Los favoritos de Midas', la serie de Mateo Gil ('Nadie conoce a nadie', 'Blackthorn'). Un macabro chantaje pondrá contra las cuerdas al actor gallego en un potente thriller de seis episodios que llega a Netflix este viernes 13 de noviembre. Ahora bien, ¿a qué hora estará disponible en Netflix?

La nueva apuesta española de la plataforma sigue la línea habitual del resto de lanzamientos del servicio en streaming en viernes. O sea, en otras palabras, que 'Los favoritos de Midas' estará disponible desde las 09:00 horas del 13 de noviembre.

Mientras que, en España, como el de otros países que comparten la misma franja horaria como Francia, Italia, Alemania, Bélgica o Suecia, podrá disfrutarse de la ficción a las nueve de la mañana del viernes, en otras regiones del mundo el horario será muy distinto.

A las 08:00 de la mañana, una hora antes podrá verse la miniserie en las Islas Canarias, así como también en países como Reino Unido, Irlanda o Portugal.

El público que resida en México podrá disfrutar de este potente thriller desde las 01:00 horas de la madrugada del viernes 14. Aquellos que vivan en Argentina, Chile y Brasil, verán el filme desde las 04:00 horas.

Los espectadores que vivan en Venezuela y la zona este de los Estados Unidos verán la ficción de Mateo Gil a partir de las tres de la madrugada. A las 02:00 horas, será cuando la audiencia de Perú, Ecuador y Colombia tenga disponible la primera temporada. A medianoche será cuando pueda verse en la zona oeste de los Estados Unidos.

Actualización del relato 'The Minions of Midas' de Jack London, en 'Los favoritos de Midas' Tosar se convierte en Víctor Genovés, un adinerado empresario que sufre una terrible extorsión: si no paga 50 millones de euros, una misteriosa organización autodenominada Los Favoritos de Midas matarán a una persona al azar en un lugar y fecha señalados. Junto con el actor de 'Quien a hierro mata', completan el reparto Marta Belmonte, Willy Toledo, Carlos Blanco y Marta Milans.