¿A Qué Hora Se Estrena En Netflix Ciudad De Sombras, La Última Serie De Verónica Echegui?

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

Ciudad de sombras, la última serie que rodó Verónica Echegui, actriz que falleció el pasado 24 de agosto a los 42 años, llega a Netflix. Se trata de un oscuro e intenso thriller basado en la novela de Aro Sáinz de la Maza que Echegui protagoniza junto a Isak Férriz. Pero, ¿a qué hora se estrena Ciudad de sombras en Netflix?

"Un macabro crimen sacude La Pedrera - Casa Milà: un cuerpo calcinado ha aparecido en la fachada del icónico edificio de Gaudí. El inspector Milo Malart (Isak Férriz), recientemente suspendido de los Mossos d'Esquadra por insubordinación, vuelve al servicio en Barcelona. Junto a la subinspectora Rebeca Garrido (Verónica Echegui), se embarca en la búsqueda del responsable del crimen", adelanta la sinopsis oficial de la serie.

En cuanto al horario del estreno, Ciudad de sombras estará disponible en España en Netflix a las 9:00 horas del viernes 12 de diciembre. Una hora antes, a las 8:00 horas, los episodios verán la luz para el público residente en las Islas Canarias. Eso supondrá que la ficción llegará a Estados Unidos a las 0:00 horas, según el horario de la Costa Oeste (Los Ángeles).

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la nueva serie de Netflix tendrá otro horario. Así, en México, los espectadores podrán disfrutar de la ficción a partir de las 2:00 de la madrugada del viernes. También a esa misma hora El cuco de cristal llegará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 3:00 horas, la serie protagonizada Verónica Echegui e Isak Férriz se podrá ver en Netflix en territorios como Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y la Costa Este de Estados Unidos (Nueva York). A las 4:00 horas, Ciudad de sombras estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico.

Será a las 5:00 horas cuando los seis capítulos de la nueva serie de misterio de la plataforma estén disponibles en Netflix para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).