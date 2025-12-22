Archivo - ¿A Qué Hora Se Estrena Innato, La Serie De Imanol Arias Y Elena Anaya, En Netflix? - NETFLIX - Archivo

MADRID, (CulturaOcio)

Innato, el thriller protagonizado por Imanol Arias y Elena Anaya, llega a Netflix este 23 de diciembre con el estreno simultáneo de sus ocho capítulos. La ficción creada por Fran Carballal y Enrique Lojo, se centra en la figura de un misterioso asesino en serie y su hija, quien inesperadamente se ve afectada, teniendo que romper con su apacible vida. Pero... ¿A que hora se estrena Innato en Netflix?

"Innato narra la historia de Sara (Elena Anaya), una psicóloga que ha dejado atrás un traumático pasado como hija de Félix Garay (Imanol Arias), un asesino en serie bautizado en su momento por la prensa como 'el asesino del gasoil'.

Ahora, la vida idílica que Sara ha construido junto a su marido Aitor (Roberto Álamo) y su hijo adolescente Sebas (Teo Soler) se tambalea cuando Félix sale de la cárcel coincidiendo con una nueva ola de crímenes que parecen replicar los asesinatos perpetrados 25 años atrás. Tras haber ocultado su pasado a su familia durante años, Sara debe colaborar ahora con la policía para resolver los nuevos casos", reza la sinopsis de la serie.

En cuanto al horario del estreno, los 8 capítulos de la serie protagonizada por Arias, estarán disponibles en Netflix a las 0:00 horas del 23 de diciembre, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada del mismo día según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España, la serie llegará a la plataforma a las 9:00 horas del martes 23 de diciembre. Una hora antes, a las 8:00 horas, el thriller de Netflix verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de Innato tendrá otro horario. Así, en México, los espectadores podrán disfrutar de los episodios a partir de las 2:00 de la madrugada del martes. También a esa misma hora la nueva serie llegará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 3:00 horas del 18 de diciembre, lo nuevo del protagonista de Cuéntame como pasó, se podrá ver en Netflix en territorios como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A las 4:00 horas, la producción estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico.

Será a las 5:00 horas de la madrugada del jueves cuando la nueva ficción policiaca de Netflix esté disponible para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).