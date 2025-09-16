¿A Qué Hora Se Estrena El Final De El Verano En El Que Me Enamoré (3X11) En Prime Video? - PRIME VIDEO

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

La tercera y última temporada de El verano en el que me enamoré, la exitosa serie juvenil de Prime Video llega a su fin este miércoles 17 de septiembre con el estreno de su undécimo episodio. Tras los giros de las últimas entregas, Belly tendrá que elegir su destino de una vez por todas, pero... ¿A qué hora se estrena el final de El verano en el que me enamoré en Prime Video?

"Es el final de su tercer año de universidad y Belly está deseando pasar otro verano en Cousins con su alma gemela, Jeremiah. Su futuro parece estar decidido, hasta que unos acontecimientos que sacuden su corazón hacen que su primer amor, Conrad, vuelva a su vida. Ahora, al borde de la edad adulta, Belly se encuentra en una encrucijada y debe decidir qué hermano tiene su corazón. El verano nunca volverá a ser el mismo...", reza la sinopsis oficial.

Protagonizada por Lola Tung, Christopher Briney y Gavin Casalegno, El verano en el que me enamoré ha sido uno de los fenómenos culturales de verano. La serie está basada en la exitosa trilogía homónima de Jenny Han y, al margen del triángulo amoroso, aborda temas como la cambiante relación entre madres e hijos, la amistad o la madurez.

En cuanto al horario de estreno, el último episodio de la temporada 3 de El verano en el que me enamoré estará disponible en Prime Video a las 00:00 horas del miércoles 17 de septiembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 3 de la madrugada, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, el final de la exitosa serie podrá verse en Prime Video desde las 9:00 horas del mismo día, a las 8:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán despedirse de El verano en el que me enamoré a partir de la una de la madrugada del miércoles, según el huso horario de la Zona Central. También a esa hora, la ficción finalizará para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas del miércoles será cuando el episodio 11 de la temporada 3 de la serie de Prime Video esté visible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el final de El verano en el que me enamoré estará disponible desde las 3:00 horas del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar por última vez de la serie protagonizada por Lola Tung, Christopher Briney y Gavin Casalegno desde las 4:00 horas del miércoles en Prime Video.