¿A qué hora se estrena El cuco de cristal en Netflix?

MADRID, 14 Nov. (CulturaOcio) -

Este viernes 14 de noviembre Netflix estrena El cuco de cristal, la nueva serie basada en una novela de Javier Castillo. Se trata de la tercera obra del escritor que salta a la plataforma tras el éxito de La chica de nieve y de su secuela, El juego del alma. Y auque se trata de una historia independiente, sin conexiones con las dos series anteriores, no son pocos los fans que se preguntan: ¿A qué hora se estrena en Netflix El cuco de cristal?

"Clara Merlo, residente de primer año, sufre un infarto fulminante que la obliga a someterse a un trasplante de corazón. Durante la recuperación, siente la necesidad imperiosa de saber más sobre el joven que le dio una segunda oportunidad en la vida. Su búsqueda la lleva a un pequeño pueblo marcado por un antiguo misterio, una red de secretos enterrados durante dos décadas, y un acontecimiento inquietante que ocurre el mismo día de su llegada: la desaparición de un bebé en un parque público", reza la sinopsis oficial de la serie basada en la novela de Castillo.

En cuanto al horario del estreno, El cuco de cristal estará disponible en España en Netflix a las 9:00 horas del viernes 14 de noviembre. Una hora antes, a las 8:00 horas, los episodios verán la luz para el público residente en las Islas Canarias. Eso supondrá que la ficción llegará a Estados Unidos a las 0:00 horas, según el horario de la Costa Oeste (Los Ángeles).

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la serie de Netflix tendrá otro horario. Así, en México, los espectadores podrán disfrutar de la nueva serie de Netflix a partir de las 2:00 de la madrugada del viernes. También a esa misma hora El cuco de cristal llegará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 3:00 horas, la serie protagonizada por Catalina Sopelana (El jardinero), Alex García (El inmortal), Itziar Ituño (La casa de papel), Iván Massagué (El hoyo) y Alfons Nieto (El cuerpo en llamas) se podrá ver en Netflix en territorios como Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y la Costa Este de Estados Unidos (Nueva York). A las 4:00 horas, El cuco de cristal estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico.

Será a las 5:00 horas cuando los seis capítulos de la nueva serie de misterio de la plataforma estén disponibles en Netflix para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).