MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

Alien: planeta Tierra, la serie ambientada años antes de Alien: el octavo pasajero, película original de Ridley Scott que dio inicio a la mítica saga, comienza su andadura en Disney+ con el estreno de su dos primeros episodios. Creada por Noah Hawley y protagonizada por Sydney Chandler la ficción arranca con la llegada de xenomorfos y otras terroríficas criaturas a la Tierra. Pero, ¿A qué hora se estrena Alien: planeta Tierra en Disney+?

"Cuando una misteriosa nave se estrella contra la Tierra, una joven y un variopinto grupo de soldados tácticos hacen un fatídico hallazgo que los pone cara a cara con la mayor amenaza del planeta", reza la sinopsis oficial de la serie que ambienta su trama en el año 2120, donde la Tierra está gobernada por cinco corporaciones: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold. En esta era corporativa, los cíborgs (humanos con partes biológicas y artificiales) y los sintéticos (robots humanoides con inteligencia artificial) coexisten con los humanos.

Pero las reglas del juego cambian cuando el prodigioso, fundador y director ejecutivo de Prodigy Corporation, descubre un nuevo avance tecnológico: los híbridos (robots humanoides dotados de consciencia humana). El primer prototipo híbrido, llamado 'Wendy', marca un nuevo comienzo en la carrera por la inmortalidad. Tras el impacto de la nave espacial de Weyland-Yutani en Ciudad Prodigy, 'Wendy' y los demás híbridos se topan con misteriosas formas de vida más aterradoras de lo que nadie podría imaginar.

Tras el estreno simultáneo de los dos primeros capítulos, el resto de los ocho episodios que conforman la temporada 1 de Alien: planeta Tierra llegarán a la plataforma de forma semanal cada miércoles, quedando así su calendario de estreno:

- Episodio 1: 13 de agosto de 2025

- Episodio 2: 13 de agosto de 2025

- Episodio 3: 20 de agosto de 2025

- Episodio 4: 27 de agosto de 2025

- Episodio 5: 3 de septiembre de 2025

- Episodio 6: 10 de septiembre de 2025

- Episodio 7: 17 de septiembre de 2025

- Episodio 8: 24 de septiembre de 2025

En cuanto al horario estreno, los primeros dos episodios de Alien: planeta Tierra estarán disponibles en Disney+ a las 18:00 horas del martes 12 de agosto en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie de Disney+ arrancará a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles 13 de agosto, a las 2:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la serie del universo creado por Ridley Scott a las 19:00 horas del martes, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la primera temporada de Alien: planeta Tierra arrancará para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del martes será cuando los episodios 1 y 2 de la ficción estarán disponibles para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, la serie protagonizada por Sydney Chandler arrancará a partir de las 21:00 horas.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar Alien: planeta Tierra desde las 22:00 horas del martes en Disney+.