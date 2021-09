¿A qué hora y dónde ver los Premios Emmy 2021?

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

Llega la gran noche de gala de la televisión. Los Premios Emmy regresan como cada año con la ceremonia de entrega de su 73 edición que tendrá lugar la madrugada del 19 al 20 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles.

Una gala que estará conducida por el cómico y actor Cedric Antonio Kyles, más conocido como Cedric the Entertainer, y en la que la serie británica The Crown de Netflix y The Mandalorian, la serie de Star Wars de Disney+, parten como grandes favoritas con 24 nominaciones cada una. Les siguen Bruja Escarlata y Visión (23 nominaciones), El cuento de la criada (21), Saturday Night Live (21), Ted Lasso (20), Lovecraft Country (18), Gambito de dama (18) y Mare of Easttown (16).

La gala de los premios que anualmente concede la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión se celebrará las 17 horas en Los Ángeles (según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos) y a las 20 horas (según el horario de la Costa Este de Estados Unidos).

Teniendo esto en cuenta, la gala tendrá lugar a las 2.00 horas de la madrugada del 19 al 20 de septiembre en España, donde la ceremonia de los Emmy podrá seguirse en directo en Movistar a través de sus canales Movistar Series y Movistar Fest. Antes, poco después de las 0.00 horas arrancará la previa, con la alfombra roja que arranca a 1.00 horas de la madrugada también en Movistar Series y Movistar Fest.

Al día siguiente, se emitirá en Movistar Series un resumen con los mejores momentos de la gala a las 19:45 horas. También habrá pases en Movistar Estrenos y #0 de Movistar+.

En el resto de países de América Latina, el horario variará teniendo en cuenta la hora de inicio de la gala. Así a las 19 horas arrancará la gala en países como México, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá o República Dominicana.

A las 20 horas la ceremonia de entrega de los Emmy se podrá ver en Venezuela, Bolivia o Puerto Rico mientras que será a las 21 horas, horario local, cuando la gala de la televisión arranque en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).