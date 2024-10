¿A qué hora y dónde ver Ilia Topuria vs Max Holloway en UFC 308?

MADRID, 24 Oct. (CulturaOcio) -

El momento más esperado por los seguidores de la UFC llega este fin de semana. Este sábado 26 de octubre, Ilia Topuria defenderá el cinturón del peso pluma de la UFC frente a Max Holloway en el Etihad Arena de Yas Island. Max y Eurosport ofrecerán en exclusiva la retransmisión de esta esperada velada, conectando en directo desde Abu Dabi a partir de las 18:00 horas (horario peninsular) y culminando con la pelea estelar de la noche, Topuria vs Holloway.

'El Matador', invicto en sus 15 combates disputados en las artes marciales mixtas, logró alzarse con el cinturón del peso pluma de la Ultimate Fighting Championship el pasado febrero frente a Alexander Volkanovski, convirtiéndose en el primer español en conseguirlo. Ahora, Topuria afronta su primera defensa del título frente a Holloway, número 2 del ranking que ostenta el cinturón BMF y un récord de 26 victorias y 7 derrotas en las MMA.

Si aún no lo tienes apuntado en tu agenda, el 26 de octubre tienes una cita con @iliatopuria 🥇



UFC 308 es uno de los eventos más esperados del año, no solamente por el combate principal, Topuria vs Holloway, sino porque este estará precedido de otros enfrentamientos no menos interesantes. Entre ellos se encuentra el Robert Whittaker vs Khamzat Chimaev, que enfrenta al excampeón del peso medio y actual número 3 contra el peleador ruso, que tras 13 combates aún no ha sido derrotado sobre el octágono.

Estos son los combates que el Etihad Arena de Yas Island albergará en el UFC 308:

CARTELERA PRELIMINAR (18:00 horas)

· Geoff Neal vs Rafael dos Anjos | Peso wélter

· Mateusz Rebecki vs Myktybek Orolbai | Peso ligero

· Said Nurmagomedov vs Daniel Santos | Peso gallo

· Ismael Naurdiev vs Bruno Silva | Peso mediano

CARTELERA PRINCIPAL (20:00 horas)

· Ilia Topuria vs Max Holloway | Título peso pluma

· Robert Whittaker vs Khamzat Chimaev | Peso mediano

· Lerone Murphy vs Dan Ige | Peso pluma

· Magomed Ankalaev vs Aleksandar Rakic | Peso semipesado

· Shara Magomedov vs Armen Petrosyan | Peso mediano

El sábado 26, la acción comienza en directo en Max y Eurosport 2 a partir de las 17:00 horas de la mano del equipo de El Club, el programa de televisión de referencia para los fans de los deportes de contacto en España.

Una de las voces más reconocidas por el público de Eurosport, Gonzalo Rodríguez se pone al frente de esta edición especial del programa que ofrecerá al público toda la información en torno al evento, con análisis, entrevistas y conexiones en directo con Abu Dabi tanto antes como después del desenlace del combate principal. Rodríguez estará acompañado en plató por los expertos Inés Maesso, Jorge Lera, Gonzalo Campos y César Alonso.

La velada UFC 308 comenzará en Max a las 18:00 horas con la emisión en directo de la cartelera preliminar, mientras que los combates principales darán comienzo a partir de las 20:00 horas. Se espera que el Topuria vs Holloway dé comienzo sobre las 11 de la noche, aunque esta hora es únicamente una aproximación ya que dependiendo de cómo se desarrolle la velada, podrá empezar antes o después.

La experta en MMA y presentadora del programa El Club en Eurosport España, Laura Fernández, será la enviada especial a Abu Dabi para contar todo lo que ocurra durante las horas previas al combate y trasladar al público toda la acción desde el Etihad Arena de Yas Marina.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL PREVIA

Para ir calentando los días previos al esperado evento, los aficionados pueden disfrutar desde este jueves 24 de la programación especial que Max y Eurosport han preparado. La gran cita de las artes marciales mixtas vendrá precedida de análisis, entrevistas y las últimas noticias sobre el Topuria vs Holloway con los colaboradores del canal deportivo en Eurosport 2.

Este jueves 24 de octubre a las 23:00 horas, Eurosport 2 emitirá el programa UFC Countdown, un espacio en el que Jorge Lera invita al público a descubrir todos los detalles en torno al esperado combate por el cinturón del peso pluma. Al día siguiente a la misma hora, viernes 25, el canal ofrecerá The Best, un espacio comentado por Emilio Marquiegui e Inés Maesso que repasa los principales momentos de las peleas disputadas por Topuria durante su trayectoria en la UFC.

Para finalizar la programación, el domingo 27 a partir de las 22.30 horas, Eurosport 2 volverá a poner a disposición de sus espectadores los principales combates de le velada UFC 308, concluyendo con el gran combate por el título.

Además, la página web del canal de televisión, Eurosport.es ofrecerá todos los detalles, entrevistas, los mejores vídeos y la última hora desde Abu Dabi de la mano de su enviada especial, Laura Fernández.