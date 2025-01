La historia real de Thanos de El juego del calamar temporada 2

MADRID, 1 Ene. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de El juego del calamar cuenta con su propio Thanos y, a pesar de las evidentes distancias con el Titán Loco del UCM, ambos son antagonistas en su universo. En todo caso, el odiado jugador 230 ha dado de qué hablar dentro y fuera de la ficción y es que el actor que lo interpreta, Choi Seunghyun, más conocido por su nombre artístico, T.O.P, es en la vida real un famoso rapero, como su personaje, que vio su carrera paralizada por un encontronazo con la justicia.

El intérprete y cantante fue condenado a diez meses de prisión en 2017 por consumo de marihuana, sustancia ilegal en Corea del Sur, circunstancia que le sacó del servicio militar que estaba llevando a cabo y le hizo permanecer ausente de sus redes sociales un tiempo.

El escándalo ha impedido a Seunghyun "hacer cualquier proyecto durante los últimos nueve años en Corea", según reveló el creador de El juego del calamar, Hwang Dong-hyuk, en declaraciones a People, por lo que su papel en la ficción de Netflix supone todo un regreso después de un "largo hiato".

Curiosamente, en la ficción Thanos comparte algunas similitudes con el actor que le da vida, ya que, como él, se trata de un rapero que consume drogas. "Creo que, en cierto modo, [T.O.P.] tuvo que tener muchas agallas para representar a un personaje, especialmente a alguien que comparte muchas similitudes que también son bastante negativas para él como persona", expresó Dong-hyuk.

Como actor, Seunghyun se dio a conocer en la serie I'm Sam y en 2010 ganaba dos premios Blue Dragon por su papel en la cinta bélica 71: Into the Fire. Quizá más conocido como T.O.P y por su faceta musical, la estrella se hizo un hueco en el panorama del K-Pop, tanto en solitario como formando parte de la banda BigBang. Según recoge The Tab, el artista abandonó su carrera musical en 2022, aduciendo que quería centrarse en su trabajo como actor, entre otras cosas.

En todo caso, cabe destacar que el fichaje de Seunghyun no es el único que puede resultar controvertido y es que otro de los nuevos rostros que se han sumado a la segunda temporada de El juego del calamar es el de Song Young-chang. El intérprete, que en la ficción encarna al jugador 100, fue condenado en el pasado por prostitución infantil y ya hay quien ha manifestado su descontento por su inclusión en el reparto.