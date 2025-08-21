La historia real de Amanda Knox y qué fue de ella - DISNEY+

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

Los dos primeros episodios de Amanda Knox: una historia retorcida ya están disponibles en Disney+. Creada por K.J. Steinberg y coproducida por la propia Knox, la docuserie explora el mediático caso real de una estudiante estadounidense que fue acusada del asesinato de su compañera de piso y, como se demostró más adelante, encarcelada injustamente por ello.

Los hechos en los cuales está basada la serie se remontan a 2007, cuando Knox, a sus veinte años, se encontraba estudiando por un año en la ciudad italiana de Perugia. Cuando la policía descubrió el cadáver de su compañera de piso, Meredith Kercher, en el apartamento que ambas compartían, la joven fue considerada sospechosa e interrogada.

Tras firmar una confesión en la que acusaba falsamente a su jefe (según recoge la BBC, coaccionada por el intenso interrogatorio), Knox fue acusada de asesinato y agresión sexual junto a su novio, Raffaele Sollecito. Otro sospechoso, Rudy Guede, cuyo ADN fue encontrado en el cuerpo de la víctima, fue también detenido y condenado a 30 años de prisión, que luego se acabaron reduciendo a 13.

Knox fue juzgada por el crimen hasta en tres ocasiones ya que, siendo liberada tras el segundo, después de haber pasado cuatro años en una cárcel italiana, aún tuvo que enfrentar una nueva condena. Finalmente, Knox fue absuelta del cargo por asesinato, pero los tribunales la encontraron culpable de difamación por la falsa acusación contra su jefe.

¿DÓNDE ESTÁ AHORA AMANDA KNOX?

Además de ser una figura pública, Knox continúa defendiendo a las personas encarceladas injustamente. Según su página web oficial, Knox participa en diversas organizaciones de reforma de la justicia penal, como el Proyecto Frederick Douglass para la Justicia y el Centro de la Inocencia.

Knox participó en el documental de Netflix de 2016 sobre sus batallas legales, titulado Amanda Knox, y escribió dos libros sobre su trayectoria y experiencias vitales: Esperando ser escuchada (2013) y Libre: Mi búsqueda de sentido (2025).

En 2018, People informó que se casó con el autor y presentador del podcast Laberintos, Christopher Robinson. La pareja dio la bienvenida a su hija Eureka Muse Knox-Robinson en 2021 y a su hijo Echo Knox-Robinson en 2023.

Amanda Knox: una historia retorcida contará con ocho episodios que, tras el reciente estreno de los dos primeros, llegarán a Disney+ semanalmente. Protagonizan la docuserie Grace Van Patten como Knox, Giuseppe De Domenico como Sollecito y Francesco Acquaroli como el fiscal Giuliano Mignini, entre otros.