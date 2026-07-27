Los hilos del miedo, serie basada en relatos cortos de terror virales, se estrenará en Prime Video

Los hilos del miedo, suspense psicológico en formato corto, llegará proximamente a Prime Video - SONY PICTURES

MADRID, 27 Jul. (CulturaOcio) -

Los hilos del miedo, miniserie de suspense psicológico basada en relatos cortos de terror viralizados en redes sociales, se verá en Prime Video. Las tramas de la serie, compuesta de ocho capítulos de cinco minutos de duración, se inspiran en las historias de suspense cotidiano del escritor Salvador Gutiérrez Solís (@gutisolis), cuyo éxito redes ha cautivado a millones de lectores en toda España y Latinoamérica.

"Me resulta especialmente emocionante, y hasta inimaginable, que estas historias que creé para una red social acaben en una plataforma de tan amplia repercusión, como es Prime Video", señala el escritor en un comunicado. Basada en el episodio piloto El Garaje y con guión del propio Salvador Gutiérrez Solís, en la producción de la serie Sony Pictures colabora con la Escuela Universitaria de Artes TAI.

En este punto, el autor subraya la gran ilusión que para él supone que sus historias "vayan a ser realizadas e interpretadas por los jóvenes cineastas de TAI". "Para algunos de ellos supondrá su primera incursión profesional, y estoy seguro de que también será el inicio de una nueva generación de creadores audiovisuales", apunta.

Recibo un mensaje de Carla, mi esposa: Te espero aquí, no tardes. A continuación me llega una ubicación. A simple vista es de un lugar en las afueras de la ciudad. Llamo a Carla, pero me rechaza. Unos segundos después me envía un nuevo mensaje: Ven ya, no puedo hablar>>> pic.twitter.com/9aG7LO4Voc — Salva Gutiérrez Solís (@gutisolis) June 10, 2023

UN FORMATO DE ENTRETENIMIENTO AÚN POR EXPLORAR

Iván Losada, director general de Sony Pictures Entertainment Iberia, España, señala el orgullo que supone "impulsar la innovación en el entretenimiento de formato corto" destacando además que el proyecto es una forma conectar con los nuevos públicos a través de un formato innovador, de calidad y casi inédito todavía en la producción española.

"Con Los Hilos del Miedo , estamos definiendo un nuevo estándar para la narración ágil y de gran impacto, demostrando que la tensión cinematográfica no está ligada a las duraciones tradicionales. Aprovechar el enorme alcance viral de Salvador Gutiérrez Solís en X para plasmarlo en un formato de episodios de 5 minutos nos permite tender un puente entre contenidos nativos digitales de gran éxito y la producción audiovisual de alta calidad", señala.