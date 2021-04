Hilary Duff protagonizará la secuela de Cómo conocí a vuestra madre, How I Met Your Father

MADRID, 21 Abr. (CulturaOcio) -

Hilary Duff protagonizará una secuela de la serie 'Cómo conocí a vuestra madre', titulada 'How I Met Your Father (Cómo conocí a vuestro padre)'. Hulu será la encargada de distribuir la ficción en Estados Unidos, que contará con Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, showrunners de 'This Is Us' y 'Con amor, Víctor', como guionistas.

La serie narrará cómo Sophie (Duff) le está contando a su hijo la historia de cómo conoció a su padre, trasladando la historia al año 2021, en la que la mujer y su grupo de amigos aún están buscando descubrir quiénes son y qué quieren en su vida, lo que implicará ver la complicada situación sentimental de la joven adulta.

Según informa Variety, no se sabe si estará relacionada de alguna manera con la ficción original de CBS, que estuvo en emisión entre 2005 y 2014 y que tuvo 9 temporadas y un total de 208 episodios. Carter Bays y Craig Thomas, creadores de 'Cómo conocí a vuestra madre', participarán en el nuevo proyecto como productores ejecutivos.

"He tenido mucha suerte en mi carrera al interpretar varios personajes estupendos y estoy deseando asumir el papel de Sophie", declaró la actriz de 'Lizzie McGuire' y 'Younger' al mismo medio digital. "Me siento honrada y algo nerviosa de que Carter [Bays] y Craig [Thomas] me hayan confiado la secuela de su creación", añade. Duff, además de protagonista, también será productora ejecutiva.