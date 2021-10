He-Man, en modo Hulk en el brutal tráiler de Masters del Universo: Revelación 2

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

Uno de los interrogantes que dejó la primera mitad de la temporada de Masters del Universo: Revelación fue el destino del Príncipe Adam. Al regresar de entre los muertos, Adam volvió a Eternia, pero luego Skeletor le atacó, dejando en el aire si el protagonista había muerto. El nuevo tráiler ha desvelado que no solamente ha sobrevivido, sino que se ha transformado en una versión más fuerte de sí mismo llamada Savage He-Man.

"Queremos creer en un universo ordenado. Una arquitectura que lo mantiene todo unido. Pero después de todos estos años conozco el gran secreto de Grayskull. Solo hay poder y ahora yo tengo el poder", dice Skeletor.

Reclaim the Power. Fight for the Universe.

At long last, the official trailer for MASTERS OF THE UNIVERSE: REVELATION - PART 2 pic.twitter.com/yL6BMYyhOb