HBO Max cancela por sorpresa una de sus series más aclamadas

HBO ha cancelado de forma inesperada una de sus series actuales más aclamadas. Se trata de Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty), la ficción sobre el mítico equipo de baloncesto liderado por Magic Johnson que pone un abrupto fin a su andadura tras dos temporadas. La noticia fue una sorpresa, ya que la cancelación se hizo pública sólo unos momentos después de que la cadena emitiera el final de la segunda temporada.

El co-creador de la ficción Max Borenstein compartió sus pensamientos sobre la noticia en X, la red social antes conocida como Twitter: "No es el final que teníamos en mente. Pero no tengo nada más que gratitud y amor".

I’m so sad no more winning time. It was a great series. I don’t even watch basketball and I loved it. — Jason Blum (@jason_blum) September 18, 2023

"Cuando das todo lo que tienes, no puedes arrepentirte. Espero que disfrutéis del último episodio de @winningtimehbo Estoy segura de que haré muchas más horas de televisión y espero que muchos largometrajes en mi futuro, pero puedo decir que en este momento estoy más orgullosa del trabajo que hicimos en esta magistral serie", afirmó directora Salli Richardson a través de Instagram.

En una entrevista concedida a THR a finales de agosto, la propia Richardson compartió sus esperanzas de una tercera temporada, teniendo en cuenta cómo terminaba la segunda entrega. "Nos encantaría tener, como mínimo aunque podamos hacer esto durante años, una temporada más para que podamos conseguir que los Lakers ganen a los Celtics. No queremos acabar con los Celtics ganando. Eso es horrible", dijo.

Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers, que se estrenó en marzo de 2022, se centra en el equipo de la NBA Los Angeles Lakers y su ascenso a principios de los años ochenta. La primera temporada se centró en el primer año de Jerry Buss como propietario del equipo y también en el año como novato de Magic Johnson, en la temporada 1979-80. La segunda temporada, que acaba de terminar está ambientada en los cuatro años posteriores.

La serie fue creada por Borenstein y Jim Hecht, basándose en el libro Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s, escrito por Jeff Pearlman. Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers está protagonizada por Quincy Isaiah como Magic Johnson, John C. Reilly como el propietario Jerry Buss, Solomon Hughes como Kareem Abdul-Jabbar y Jason Clarke y Adrien Brody como los entrenadores Jerry West y Pat Riley, respectivamente.