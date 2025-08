Hallan muerto en su coche el actor surcoreano Song Young-kyu, a los 55 años

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

El actor surcoreano Song Young-kyu, conocido internacionalmente por su papel del jefe Choi en el éxito de taquilla de 2019 Trabajo extremo, ha fallecido este lunes. Tenía 55 años.

Según informan los medios locales, el cuerpo sin vida de Song fue hallado dentro de un coche aparcado en Cheoin-gu, en la ciudad de Yongin ubicada al sur de Seúl, alrededor de las 8 de la mañana hora local. La policía confirmó que no había indicios de agresión ni crímenes y que no se encontró ninguna nota de suicidio. Fue un conocido del actor quien descubrió su cadáver, según recoge la información publicada por Variety.

Song debutó en 1994 en el musical infantil Wizard Mureul y desarrolló una carrera estable de tres décadas en teatro, cine y televisión. Sus trabajos más destacados fueron papeles secundarios en proyectos como el drama deportivo Baseball Girl (1999), la película sobre médicos Toxic (2022) o las series de televisión Amor y matrimonio (2014) La liga de los sueños (2019) o Hyena (2020).

Aunque sin duda alguna, su papel más recordado es su aparición en Trabajo extremo (2019), una de las películas más taquilleras de la historia del cine coreano, que consolidó su estatus de actor de carácter fiable con un don para el humor seco y el realismo descarnado.

En junio de este año, Song se vio implicado en un incidente de conducción bajo los efectos del alcohol, tras circular con una concentración de alcohol en sangre lo suficientemente alta como para que se le retirara el carné según la ley surcoreana. Fue remitido a la fiscalía sin ser detenido. A raíz de ello, Song abandonó la producción teatral de Shakespeare in Love y fue eliminado o minimizado en dos dramas que se emitían en ese momento: The Defects, de ENA, y The Winning Try, de SBS.

Ahora, y a la espera de que el análisis forense confirme la causa de su muerte, su inesperado fallecimiento parece añadir otro oscuro capítulo a la polémica abierta en el país asiático sobre la salud mental y el escrutinio público que los medios de comunicación y el público realizan sobre las estrellas del mundo del espectáculo surcoreano. A principios de este año, la actriz Kim Sae-ron fue hallada muerta en su casa a los 22 años también después de que un incidente por conducir ebria en 2022 diera al traste con su imagen pública y su carrera.