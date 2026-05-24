Hallan el cadáver de Stewart McLean, actor de Arrow o Un lugar para soñar, tras varios días desaparecido - NBC

MADRID, 24 May. (CulturaOcio) -

Stewart McLean, actor de series como Arrow o Un lugar para soñar (Virgin River), ha muerto a los 45 años. Tras varios desaparecido, el Equipo Integrado de Investigación de Homicidios (IHIT) de Canadá confirmó que habían encontrado el cuerpo del intérprete en la zona de Lions Bay, unos 30 kilómetros al norte de Vancouver.

"El 18 de mayo, la RCMP (Real Policía Montada de Canadá, por sus siglas en inglés) de Squamish recibió una denuncia por desaparición, ya que no se había visto a McLean desde el 15 de mayo. El jueves se anunció que el Equipo Integrado de Investigación de Homicidios se había hecho cargo del caso y que consideraba que McLean había sido víctima de un homicidio. McLean fue visto por última vez en su domicilio de Lions Bay, Columbia Británica (Canadá)", explicó ya el viernes la policía montada canadiense en un comunicado a la prensa.

El 20 de mayo, el IHIT (Equipo Integrado de Investigación de Homicidios) se hizo cargo de la investigación. La RCMP de Squamish sigue colaborando estrechamente con el IHIT y el IFIS (Servicio Integrado de Identificación Forense) para avanzar en la investigación", añade el texto.

"La RCMP de Squamish inició una investigación y, gracias a su labor, descubrió pruebas que llevaron a los investigadores a creer que el señor McLean fue víctima de un homicidio. Cualquier persona que tenga información sobre esta investigación debe llamar a la línea de información de IHIT al 1-877-551-IHIT (4448) o mandar un correo electrónico a ihitinfo@rcmp-grc.gc.ca", finaliza el comunicado.

La información señala que el 19 de mayo la Policía Montada de Canadá solicitó públicamente ayuda para localizar a McLean, de 45 años, tras haberse denunciado su desaparición un día antes. El actor fue visto por última vez el 15 de mayo en su domicilio de Lions Bay, una localidad de la Columbia Británica (Canadá), próxima a Vancouver. El equipo de búsqueda y rescate de Lions Bay dirigió la búsqueda inicial de McLean como persona desaparecida, pero posteriormente el caso pasó a manos de los investigadores del IHIT que operan en la zona baja de la provincia.

Lions Bay se encuentra cerca de Vancouver, donde McLean suele estar presente en los platós de cine y televisión durante los rodajes de producciones locales de Hollywood. Entre sus papeles como actor se encuentran una aparición en la temporada 2 de Arrow, un episodio de la temporada 7 de la serie Un lugar para soñar o Viajeros, ambas de Netflix, así como también en el telefilme de Lifetime The Killer Inside: The Ruth Finley Story.