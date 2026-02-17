¿Habrá Temporada 2 De Unfamiliar, La Serie Alemana De Espías De Netflix? - NETFLIX

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

El pasado 5 de febrero llegaba a Netflix Unfamiliar, un apasionante thriller de espías protagonizado por Susanne Wolff y Felix Kramer que rápidamente se ha colocado entre lo más visto en muchos países. Y tras este éxito, la pregunta que muchos se hacen es si, tras su desenlace, habrá una segunda temporada de esta serie alemana creada por Paul Coates.

Andreas Bareiss, su productor, es quien ha dado la respuesta a tal cuestión. "Nos gustaría mucho [continuar la serie], y supongo que Netflix también estará interesado", explicó Bareiss a The Spot. Sin embargo, el productor señaló que para ello hay un requisito primordial que debe producirse.

"Pero al final del día, los espectadores decidirán", añadió a continuación Bareiss, indicando que, para ver una nueva entrega de Unfamiliar, la audiencia es clave.

De hecho, la ficción captó rápidamente el interés del público, colocándose en el primer puesto mundial entre las series de Netflix pocos días después de su estreno en la plataforma, incluyendo Brasil, Grecia o Países Bajos. Bareiss aseguró que una ficción en alemán "debe, ante todo, atraer a su propia audiencia".

"Pero también nos gustaría que, dada la envergadura de Unfamiliar, fuera posible alcanzar el éxito más allá de las fronteras nacionales. Nunca se sabe lo que puede pasar. Cuando, por ejemplo, Barbarians alcanzó temporalmente el número 1 en las listas de Netflix en Brasil, apenas podíamos creerlo", sentenció.

El éxito de Unfamiliar recuerda al de otras ficciones internacionales de Netflix, como el del thriller La cúpula de cristal. Después de todo, la audiencia es, en última instancia, el baremo con el cual la plataforma mide el rendimiento de sus producciones.

Por su parte, Sabine de Mardt, la presidenta y productora ejecutiva de Gaumont GmbH, ya le anticipó a Deadline que tenían muchas ideas para varias temporadas de Unfamiliar y también apuntó a que la audiencia desempeña un papel crucial.

"Al final, será el público quien decida, pero estoy seguro de que tomará la decisión correcta", afirmó. Es posible que, dados los buenos resultados obtenidos en Netflix, Unfamiliar acabe manteniéndolos el tiempo necesario para que la compañía dé luz verde a una temporada 2, aunque toca esperar para averiguarlo.

La temporada 1 de Unfamiliar, compuesta por seis episodios, se centra en el matrimonio formado por Simon y Meret Schäfer, a los que interpretan respectivamente Kramer y Wolff, que se ven arrastrados a retomar su pasado como espías tras la reaparición de una misión pasada en Bielorrusia, obligándolos a esquivar asesinos y agentes rusos mientras enfrentan secretos de su vida matrimonial.