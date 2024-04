¿Habrá Temporada 2 De Ripley En Netflix?

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

Steven Zaillian es el creador y showrunner de Ripley, serie de Netflix basada en la novela El talento de Mr. Ripley de Patricia Highsmith. Andrew Scott encabeza la serie, que, según las palabras del creador, podría regresar con una segunda temporada.

En una entrevista con Collider, a Zaillian le preguntaron si tenía previsto rodar una continuación. "Hay otros libros y son realmente buenos. Lo volvería a hacer si pudiera, pero con eso quiero decir, ¿tengo otros cinco años para hacerlo? Tendría que pensar en ese aspecto", dijo.

"Pero en términos de la continuación del personaje, sí, creo que hay mucho más sobre Tom Ripley. Tom Ripley pasa por muchos cambios a lo largo de los cinco libros y todos son interesantes, así que sí, absolutamente. Y también se han hecho películas sobre los otros libros. Entonces, dadas las circunstancias adecuadas, sí", agregó, dejando la puerta abierta a una segunda entrega.

Dos de las novelas de la saga Ripley nunca han sido adaptadas. Esto permitiría que la serie abriera nuevos caminos después de la temporada 3, llevando estas historias a la pantalla por primera vez. El material original de Highsmith también impondría un límite estricto a la serie de cinco temporadas, lo que podría considerarse un punto final perfecto para una ficción en streaming.

En cualquier caso, una posible continuación de Ripley dependerá en gran medida del desempeño de la ficción durante sus primeros 30 días en la plataforma. También dependerá de la disponibilidad de Zaillian y especialmente de Scott, uno de los actores del momento gracias al reciente estreno de Desconocidos. "Yo soy un gran fan de Fleabag. Pensé que Andrew estuvo fantástico en eso. Le había escuchado en la película Locke. No le había visto en Locke porque no apareció. Era solo una voz en el teléfono. Pero hizo un personaje completo solo con su voz, lo cual me pareció algo extraordinario", declaró Zaillian a Collider sobre su decisión de fichar a Scott.